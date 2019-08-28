即巿股評 港股直擊

美國孳息倒掛情況加劇，衰退警號已響起，美國經濟衰退來臨並有可能相當嚴重，拖累隔晚美股由升轉跌，三大指數均告跌收場。不過港股喺明日期指結算前則冇乜方向，只係嗰二百點左右範圍上落。

雖然恒指早段高開103點後，一度升166點，見過半日高位25830點，其後乏力再向上掉頭回落，結果倒跌58點，見過半日低位25605點。中午恒指報收25677點，升13點；國指則升18點，中午報收10014點。至於MSCI納入因子擴容後嘅A股，今日腳軟半日報跌，話咗噚日A股升係追蹤指數基金被動買盤帶動，今日熱情過後又回復弱勢。

至於藍籌重磅股個別發展，騰訊喺美國上市嘅騰訊音樂捲入反壟斷調查中，隔晚股價喺美國插水近7%，騰訊(00700)今日亦下跌1.3%，留意短線支持320元失守，其跌勢將加劇。早兩日逆市做好嘅醫藥藍籌孖寶，今日出現回吐，石藥(01093)半日跌4.7%；中生製藥(01177)則跌2.5%，而板塊內其他醫藥股，大都由升轉跌。提醒大家醫藥股現水平估值不算便宜，一旦市況稍後進一步轉弱，資金進一步撤離股市，之前受追捧嘅醫藥股，亦不資金撤離嘅命運。總之有貨喺手要提高警覺。

除咗醫藥同物管股，阿Man喺大市調整期間，亦曾呼籲買內需股，進可攻，退可守。而今日半場內需股表現突出，之前推介過嘅蒙牛(02319)、海底撈(06862)及華潤啤酒(00291)齊齊破頂，反而日清食品(01475)有啲腳軟，創新高後倒跌。除咗內需股，家電股亦受國務院消費20條，支持綠色智能商品以舊換新所刺激，唔少家電股均錄得不俗升幅。

對於大市今日較為呆滯嘅走勢，阿Man唔覺得意外，除咗無乜其他消息之外，明日係期指結算，今日係轉倉高峰期，估計大戶開始部署下月倉位，暫時睇下月期指低水，主要係除淨因素，只不過恒指日線圖，又再出現死亡交叉，周線圖亦然，睇嚟下個月港股有機會再迎來另一波向下震盪，25000關岌岌可危，刻下仍未係撈底好時間，缸邊友都係自求多福吧！

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)