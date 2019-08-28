港股直擊 即巿股評

美國指標債券組合孳息曲線倒掛情況惡化，隔晚美股反覆向下。港股今早續欠明顯方向。

恒指高開103點，甫開曾升166點，見25830點半日高，之後回落，曾挫58點，見25605點半日低，半日收市前走勢改善。恒指中午收報25677點，升13點或0.1%，大市成交額427.02億元。

國企指數報10014點，升18點或0.2%。

A股反覆向下，滬指半日吐0.33%；深成指吐0.39%。

藍籌股方面，友邦(01299)升0.1%；中海外(00688)升1.6%；銀娛(00027)升1.3%。相反，騰訊(00700)跌1.3%，騰訊音樂隔晚股價插近7%，傳公司遭反壟斷調查；碧桂園(02007)吐2.4%。

焦點板塊

汽車股：國務院發布《關於加快發展流通促進商業消費的意見》，提出20條提振消費信心措施，當中包括推出政策撐汽車業，汽車股造好，吉利(00175)升1.3%；廣汽(02238)彈4.5%；東風(00489)升2.8%；長汽(02333)升4%；華晨(01114)升4.5%；北汽(01958)升3.8%；比亞迪(01211)升1.8%。4S代理亦向好，中升(00881)創最少52周高，半日升2.9%；正通(01728)升1.4%；和諧(03836)升1.4%；廣滙(01293)升2.8%。

內需股：今日公布業績的蒙牛(02319)創新高，半日升3.6%；潤啤(00291)亦破頂，半日升1.4%；海底撈(06862)創上市高，半日飆5.2%；同系頤海國際(01579)升4.1%；中國食品(00506)中期盈利升一成半，半日升7.8%。國務院消費20條支持綠色智能商品以舊換新，家電股造好，海信家電(00921)升4.5%；海爾(01169)升2.7%；今日公布業績的TCL電子(01070)升2.9%。另外，藍籌恒安(01044)彈2%。

醫藥股：今早回吐，九連升的石藥(01093)吐4.7%；八連升的中生製藥(01177)吐2.5%；MSCI新貴藥明康德(02359)高開報90元創新高，半日倒挫4.1%；希瑪眼科(03309)中期多賺1.8倍，股價先高後吐4.7%。

焦點股份

中興通訊(00763)：中期扭虧兼第三季盈喜，曾升6.3%，半日僅升1%，其A股高升1.25%。

世茂房地產(00813)：半日升4%。集團中期股東應佔溢利51.05億元人民幣，按年增長19.54%，每股派中期息60仙人民幣，按年多20%。

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