即巿股評 港股直擊

本來就真係一心諗住等個「終極死亡交叉」出現嘅，不過見噚日隻恒指熊(53950)可以收割啦喎，咁就更係割咗禾青先啦。

今朝坐巴士返工，出咗隧道之後港股就做完個U盤，一開見升過百點，心諗：真係咁好死？噚晚啲金先升到巴巴聲咋喎。依家9點54分，恒指做緊25651點，倒跌12點。

開返恒指日線圖睇，50天線(27478點)同250天線(27443點)再進一步收窄，兩者依家只係35點，比噚日早朝嘅8X點，同下晝嘅6X點，如果今日個市keep住下行的話，呢個交叉分分鐘今日下晝就會出現。

其實有關呢啲交叉嘅形成，之前都有提及過下，坊間會有人認為呢啲天線生出嚟嘅「交叉」屬滯後數據，所以到個「交叉」真係生咗出嚟之後，其實此前個市已經做晒要做嘅動作；不過，市場上仍有絕大部份嘅人會按住呢啲「過期交叉」去做trade，畢竟醒目錢喺市場上嘅比例相對較少，同時大家會對「落實」嘅「交叉」有一種「肯定」，所以會選擇作出進一步嘅行動。

Anyway，反正恒指日線圖見SlowSTC(14,3)下行中，不過14RSI同DMI都仲係見橫行，反映咗恒指短線仍然偏淡；但中線嚟講都仲keep得到橫行格局，都係嘅，自7月尾8月頭勁跌之後，恒指暫時見喺24900至263XX點上落，呢兩個幾星期以嚟都未離開過呢個長方形嘅。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，上方熊證最貼價嘅仍然係25800至25899點，呢度有相當於330張期指；而重貨區就喺26400至26499點，不過呢度都只係有744張期指。至於下方牛證就有三層新增，最貼價就係25500至25599點，但呢度就只有127張期指，重貨區就比噚日上移咗兩層，升至25200至25299點，有相當於683張期指。

計一計牛熊街貨中間位(25800+25599)/2=25699.5，再望望電視機，依家10點28分，恒指做緊25660點，跌3點，同牛熊中間位只係爭39.5點，純用街貨秤就更係上方熊證多啲啦，但中間位嚟講，都係眼看手勿動先好啲。

BTW，多謝按揭界朋友Dick Ip嘅月餅券，你呢張餅券提醒我仲有兩個半星期就到中秋節啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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