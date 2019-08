即巿股評 港股直擊

中美上周五爆發新一輪關稅戰,美國總統特朗普更在Twitter要求美國企業撤出中國。但事態過了兩日已露轉機,特朗普出席法國舉行的G7峰會時表示,中方代表曾於周日晚上兩次致電美方貿易官員,表示願意重返談判桌。他認為通話反映中方真切有意達成協議,又稱兩國將很快開始談判。

雖然中國外交部發言人耿爽在例會上「澄清」,沒聽過美方提到的周末通話,更批評美方新一輪關稅措施嚴重違背兩國元首大阪會晤共識。耿爽強調「中國根本不吃威脅恫嚇這一套」。不過,中國國務院副總理、中美經濟對話牽頭人劉鶴,周一在重慶出席中國國際智能產業博覽會發表演說時提到,堅決反對貿易戰升級,因為不利於中、美和全球人民,中方願意以冷靜態度通過磋商合作解決問題。

侵侵在G7峰會迅即回應劉鶴的講話,指中國呼籲「冷靜」磋商是釋出正面訊息,並扯到「冷靜」也適用於處理香港局勢。侵侵其後於Twitter帖文說「非常尊重習(近平)主席及其代表要求「冷靜解決」的事實…這就是他之所以是一個偉大領袖和代表一個偉大國家。對話繼續進行!」(Great respect for the fact that President Xi & his Representatives want “calm resolution.”…This is why he is a great leader & representing a great country. Talks are continuing!)。侵侵上周五在Twitter提出新一輪加徵關稅措施仍怒吼,不知是鮑威爾(堅拒大幅減息的聯儲局主席)還是習主席才是美國更大的敵人,短短幾日,又改口稱讚習主席是一個受尊重的偉大領袖,侵侵「信口雌黃」的本領真係估佢唔到。

綜合上述各項報道,中方是否曾經致電美方貿易代表依然沒有答案,但可以肯定的是,中美貿易戰起碼沒有惡化。

受到緊張形勢緩和的消息刺激,前天(26日)大裂口低開、早段一度急挫930點的恒指,尾市收復近半失地,最後「僅」跌499點(1.9%)至25680水平收市。周二恒指全日在25764和25581點的相對窄幅上落,收報25664,微跌16點或0.06%。

恒指未能逼近先兩日失守的10天線,技術走勢仍未改善。然而,值得注意的是,周一的恒指在1042億元、近3周的大成交額配合形成陽燭,這是繼8月6日、15日、19日之後的第4枝形態相似的陽燭,很有可能代表恒指跌穿約26000至26300點過去半年累積的成交量密集區,已見到市場出現投機撈底博反彈的動作(見8月19日「搏拳實錄」)。

此外,EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數,周一再升1個百分點至20.1%,自8月19日以來繼續與恒指呈「牛背馳」,老徐的25800點即月short put,如果昨天平倉已有超過200點的微利,現決定在中美貿易戰仍未完全明朗的情況下再「頑抗」多兩天,持倉至周四結算。

老徐