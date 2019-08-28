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今日 09:54 港股直擊 即巿股評

【異動股】世房漲逾6% 中期息多派兩成

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世茂房地產(00813)今早曾升6.4%，見22.35元為本月高，現升4%，成交額3400萬元。

集團公布，截至6月底止，中期股東應佔溢利51.05億元(人民幣‧下同)，按年增長19.54%，每股盈利155.17分，派中期息60仙，升20%。

副主席兼總裁許世壇表示，近年集團的酒店、物業管理業務正高速增長，特別是酒店業務毛利率表現可觀，故計劃在2021年將這兩項業務分拆上市，相信上市時能取得較高估值。

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