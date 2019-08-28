港股直擊 即巿股評

市場對經濟衰退的憂慮升溫，避險需求上升，料港股短期反覆遍軟的機會較大，藍籌業績亦為市場焦點，暫時以醫藥股及食品內需股表現較硬淨。

周二美股先升後跌，道指早段最多升155點，中段向下，收市跌120點或0.47%報25777點；標普500跌0.32%報2869點；納指跌0.34%報7826點。2年期與10年期美債收益率倒掛幅度加深，發出經濟衰退的強烈警示訊號。

周二盤中，10年期美債收益率下跌6個基點，降至1.484%。2年期美債收益率下跌2.3個基點，降至1.528%。2年期與10年期國債收益率之間的差距擴大到約4個基點。避險需求上升，金價創2013年來最高收市價，白銀亦飆至2年新高。

對全球經濟放緩的憂慮情緒仍是影響市場的不利因素。周二公布的經濟數據證實，德國第二季度經濟因出口疲軟而收縮，大有陷入衰退的趨勢。這增加了全球經濟的不確定性。

美銀美林指出，由Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和谷歌母公司Alphabet構成的「FAANG股票」已經失去光環，投資者轉向其他投資，試圖抓住美元走強以及最近美國國債上漲的機會。

中概股普遍向下，騰訊音樂跌近7%，據新浪報道，騰訊音樂娛樂集團正在接受中國反壟斷機構調查，該調查可能會終止騰訊音樂娛樂集團與全球諸多唱片公司簽訂的獨家授權合約。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報55.81元，較本港收市低0.24元；騰訊(00700)ADR收報323.63元，低2.57元或0.8%%；國壽(02628)ADR收報18.33元，高0.05元。油價造好，「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報11.05元，高0.11元；中石油(00857)ADR收報3.76元，高0.03元；中石化(00386)ADR收報4.51元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.38元，低0.02元；聯通(00762)ADR收報7.74元，低0.05元；中電信(00728)ADR收報3.51元，低0.01元。

ADR港股比例指數報25626，較周二恒指收市低38點或0.15%。夜市期指收報25748點，升97點，高水84點。恒指昨日收報25664點，跌16點，兩日累挫515點或1.97%，創8月15日以來收市新低。石藥(01093)九連升。

焦點股份

交行(03328)：中期股東應佔溢利427.49億元人民幣，按年增長4.85%。每股盈利0.54元，不派息。

中國銀河(06881)：中期純利25.95億元人民幣，按年上升九成八，每股盈利0.26元；不派中期息。

希瑪眼科(03309)：中期盈利3375.7萬元，按年增長1.81倍，不派中期息。

世茂房地產(00813)：中期股東應佔溢利51.05億元人民幣，按年增長19.54%，派中期息60仙人民幣，升20%。

叙福樓集團(01978)：中期股東應佔溢利3966.9萬元，按年增長12.14倍，派中期息4.96仙及特別股息5仙。

深圳控股(00604)：中期盈利4.47億元，按年增長1.06倍，派中期息7仙。

中信銀行(00998)：中期股東應佔溢利283.07億元人民幣，按年上升10%，不派中期息。

中興通訊(00763)：中期盈利14.71億元(人民幣‧下同)，不派中期息；去年同期虧損78.24億元。公司同時發盈喜，預期截至9月底止首9個月轉賺38億至46億元，第三季盈利料介乎23.29億元至31.29億元，預計按年上升3.13倍至4.54倍。

南方航空(01055)：半年股東應佔溢利16.82億元人民幣，按年跌19.7%，不派中期息。

中石化油服(01033)：中期盈利8.04億元人民幣，按年增長30.6%，不派中期息。

今日有多家公司公布中期業績，藍籌有建行(00939)、中國生物製藥(01177)及蒙牛(02319)；另外，恒大(03333)、粵海投資(00270)、中國東方教育(00667)、國航(00753)、福耀玻璃(03606)、深圳國際(00152)、中國金茂(00817)、龍工(03339)、金斯瑞生物科技(01548)及微盟(02013)之業績亦較受市場關注。