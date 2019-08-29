即巿股評 港股直擊 中國財經

反反覆覆的中美貿易戰稍為降溫，加上內地7月工業利潤由跌轉升，A股昨天顯著抽高，迎接收市後「入摩」再擴容。港股未見跟隨A股造好，恒指全日波幅僅182點，成交回落至不足千億元水平，只有927.6億元。

港股沽空比率於周一創出有紀錄以來新高19.8%後，昨天仍維持在偏高的16.3%。沽空壯旺顯示淡友相對活躍，也代表挾淡倉機會增加，因此，沽空比率高企反而是恒指短線反彈的訊號(註：沽空比率與恒指表現的詳細分析，可留意B1版「信圖分析」)。

港股短線或挾淡倉而彈升，惟中長期來說，依然要視乎基本因素。香港近兩個多月的大規模示威活動逐漸打擊經濟，實際影響程度將反映在數據上，本欄早前已提到本港債息倒掛，衰退風險不容忽視，而內耗持續勢必令經濟雪上加霜。

另一項左右港股的重要因素是人民幣。隨着中美貿易戰惡化，離岸人民幣(CNH)兌美元周一挫至7.1926的歷史新低，兌港元亦再現「9算」。人民幣自8月初失守「7算」後，市場開始忖度有否其他「政策底」，外資大行普遍估計今年目標介乎7.2至7.5，無論從抵消美國加徵關稅，又或引發資金外流等方面衡量，上述的貶值幅度應在中央預期之內。

然而，人民幣貶值會對港股帶來相當衝擊，原因是本港上市公司的收入十分依賴內地。根據2010年迄今的迴歸分析，人民幣倘見「7算」，恒指未來12個月每股預測盈利將下降兩成左右，即恒指市盈率由目前的10倍水平，升至約13倍。

附【圖】所見，與往績相比，市盈率13倍較平均值高1個標準差，「抵買」優勢不復存在；若考慮到環球經濟下行，特別是內地增長放緩，以及中美貿易角力等負面影響，本港企業盈利更難看好，恒指估值亦不算便宜。

港股盈利走下坡早已從盈警佔盈利預警(Profit Alert)的「盈警佔比」反映，2019年以來「盈警佔比」持續上揚，代表整體上市公司的盈利前景偏淡。

惟凡事總有兩面，盈警之外亦有盈喜，個別盈利表現理想的公司，在目前市況下卻成為大行唱好和資金吸納對象，股價因而逆市上升，近例是美團點評(03690)，該公司上半年業績雖然仍「見紅」，但第二季成功扭虧，刺激股價創掛牌後新高77元。

更矚目的還有行業經營環境改善的體育用品股，由李寧(02331)至361度(01361)，到安踏體育(02020)，均於業績前後炒上。

總括而言，中美貿易糾紛變化莫測，美國總統特朗普一句回應或一段推文，都足以令股市大波動，與其仰「一男子」鼻息，不如趁港股放榜高峰期，從業績中尋寶，透過分析企業與中美貿易戰相關程度、行業前景，以至管理層質素等「一籃子」因素，揀出贏家。

信報投資研究部

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