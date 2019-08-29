即巿股評 港股直擊

在一個月前7月底的講座裡面，特地探討了一個相信大家都關心的問題「香港樓市何時可以買？」

有赴會的朋友和會員應該都清楚，當時我對於股市，樓市都比較看淡，看好的是黃金而已。

並且亦指出，分析樓市要參考中原經紀人指數CSI，我認為，那是一個相當好的情緒指標。

這個指標亦不太容易被操控，亦可能是相對沒有那麼高的關注度，操控的價值不高。

正好3年前2016年6月的研討會就曾經預期18年年底有一個低點。

結果19年初樓市一度相當低迷，其後迅速爬升回到高位，成為難得的順勢買點。

7月的講座，我們重新來分析香港樓市指數，有以下的觀點:

首先，這是一個向上推動浪，一浪高於一浪並出現延伸，未來遇到通道底部，低點位置應當出現順勢買點。

其次，從時間周期的觀點來看，下個時間周期低點在2020年的10月附近。

同時，又分析中原經紀人指數的時間周期，發現存在一個大約為250天左右的周期數。

該中原經紀人指數我認為是較為短期的指標，而且具有領先性。

理論上，經紀人是接觸市場的最前線，對市場溫度最為敏感。

而由於先睇樓而後才有成交的市場機制，我推斷應當有個兩三個月的時間差也是合理。

該指數，可為我緊貼市場變化來校準長期預測，提供準確度。

從最新的情況來看，從2018年10月低點至今已經有近300日，指數讀數很低，尚未有轉好跡象。

因此，只能夠非常粗略的估算，該指數下個低點可能就是在20年的8,9月份出現，如此的話，與前面樓市低點時間20年10月亦是一前一後相當吻合。

當然，我們當然可以等待低點到來時再確認。

現在只能夠說，樓市，還可以觀望一下，如果不急，就等等看吧。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。