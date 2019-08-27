重要通告 港股直擊

中興通訊(00763)公布，截至6月底止，中期盈利14.71億元(人民幣‧下同)，每股盈利35分，不派中期息。

去年同期虧損78.24億元，每股虧損1.87元。

期內，營業收入446.09億元，按年升13.12%。

另外，中興通訊預期截至9月底止首9個月轉賺38億至46億元，去年同期虧損72.6億元；第三季盈利料介乎23.29億元至31.29億元，預計按年上升3.13倍至4.54倍。

該公司稱，首9個月扭虧主要由於期內並無去年錄得的罰款導致經營損失、預提損失，以及確認收益所致。