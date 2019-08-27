港股直擊 即巿股評

中美貿易戰暫時緩和，隔晚美股反彈，MSCI今日收市後提升A股納入因子，A股抽升，惟市場擔心A股擴容對港股有影響，令大市好淡拉鋸，全日跌16點收市。

北水流入港股縮減，由昨日淨入48.9億元，減少至今日28.63億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)為今日北水流入最多個股，全日淨買8.26億元，工行(01398)也錄1.51億元淨入；平保(02318)也錄8902萬元淨入；中國太平(00966)也有6952萬元淨買，但太保(02601)則錄2.39億元淨沽，為今最多淨走個股。

騰訊(00700)為第二多淨買個股，全日淨入4.66億元；舜宇(02382)也錄1.82億元淨買。

蒙牛(02319)與安踏(02020)今日創上市新高，全日分別有9176萬元和7454萬元淨買。醫藥股石藥(01093)全日錄2019萬元淨買；但中生製藥(01177)則有2369萬元淨沽。

其他較多淨入個股包括吉利(00175)、融創(01918)及金風(02208)，全日分別有1.75億元、6606萬及524萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、太保、平保、工行、中生製藥、舜宇、融創、吉利及中太平。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中生製藥、金風、融創、安踏、蒙牛、吉利、舜宇、石藥及太保。