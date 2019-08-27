港股直擊 即巿股評

中美貿易緊張關係稍為降溫，隔晚美股反彈，MSCI今日收市後提升A股納入因子，推動A股造好，不過港股仍反覆偏軟。

恒指高開35點，早段曾轉跌71點見半日低，之後A股拉升，帶動恒指曾升84點，見25764點全日高，中午升26點，午後復走軟，曾挫98點，見25581點全日低，尾段回穩。恒指收報25664點，跌16點或0.1%，兩日累挫515點或1.97%，創8月15日以來收市新低。

國企指數報9996點，跌17點或0.2%。國指兩日累挫198點或1.95%。

大市成交額927.6億元，當中在MSCI調整影響下，收市競價時段成交額達225億元。

MSCI今天收市後擴大中國A股的納入因子5個百分點，至15%，內地7月工業利潤增速轉升，A股造好。滬指返兩千九，曾見2919點為8月1日以來新高，收市升1.35%；深成指升1.86%。兩市成交額增至近5583億元人民幣，較上日多972億元人民幣或21%。

藍籌股方面，申洲國際(02313)被滙證降評級至「持有」，股價挫4.4%；瑞聲(02018)創逾五年低，收市跌2.4%；中移動(00941)跌1.5%；恒安(01044)續挫逾9年低，收市跌2.4%。相反，萬洲(00288)彈4.6%；創科(00669)升2.4%。吉利(00175)升2.5%；MSCI調整，權重股騰訊(00700)升0.1%，成交額達58.4億元；建行(00939)升0.5%。

焦點板塊

內險股：中國銀保監日前向銀行、保險公司和各地銀保監局下發《商業銀行代理保險業務管理辦法》，對商業銀行代銷保險業務的業務準入、經營規則、業務退出、監督管理等提出詳細要求，包括打擊「小賬」(即回佣)問題。內險普遍跑輸，平保(02318)跌0.3%；財險(02328)跌2.4%；太保H(02601)急吐4.1%，A股(601601.SH)亦低收1.37%；太平(00966)跌1.2%；新華保險(01336)跌2.2%。眾安在綫(06060)中期轉賺9453.8萬元人民幣，首席財務官鄧銳民未有正面回應全年能否維持盈利，股價插11.6%。

醫藥股：市後獲納入的MSCI中國A股在岸指數新貴藥明康德(02359)創新高，收市升4.4%，其A股(603259.SH)升1.5%。石藥(01093)升3%，締九連升；中生製藥(01177)續創逾一年高，收市升1.3%，創八連升；半新股翰森製藥(03692)創新高，收市升5.1%；華潤醫藥(03320)中期多賺34.93%，獲摩通上調至「增持」，股價升5.5%；春立醫療(01858)績前創新高，收市升7.2%；愛康醫療(01789)半年多賺81%，股價飆16.1%。

內房股：碧桂園(02007)上日於市場回購1800萬股，股價升3.8%；龍光(03380)獲中金升評級目標，股價升3.1%；瑞房(00272)升4.4%；綠城中國(03900)升3.9%；新城發展(01030)升4.1%。物管股方面，碧桂園服務(06098)續創新高，收市升3.4%；綠城服務(02869)再升7%；中海物業(02669)彈4.2%；永升生活(01995)升2%。

飲食內需股：今日以乳業股表現最好，現代牧業(01117)中期轉賺1.2億元人民幣，股價飆15%；母企蒙牛(02319)創新高，收市升2.8%；澳優(01717)升3.9%；聖牧(01432)升7.9%。另外，MSCI新貴海底撈(06862)微跌0.1%，成交額達10.4億元；同系頤海(01579)升2.6%。不過，康師傅(00322)績後被高盛下調至「中性」，目標價下調21.9%至12.1元，股價插6.8%。

焦點股份

安踏(02020)：股價創新高，收市升5.4%，成交額7.51億元。安踏中期多賺28%至24.8億元人民幣，每股盈利92.5分，惟中期股息卻按年大減38%至31港仙。

新高教集團(02001)：股價升7.6%。集團中期盈利2.01億人民幣，按年增長33.99%，每股派中期息3.6分，按年多33.3%。

金風科技(02208)：急升10.1%，成交額2.31億元。摩根大通發表報告，分別把金風科技H股和A股(002202.SZ)評級上調至「增持」和「中性」，目標價分別升至10.1元和13.3元人民幣。A股收市升6.34%。

中煙香港(06055)：中期盈利跌近三成，收市跌6.4%，成交4.1億元。

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