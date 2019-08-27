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今日 15:52 港股直擊 即巿股評

【異動股】翰森製藥飆逾7%創新高 MSCI新貴藥明康德亦破頂

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醫藥股持續上行，翰森製藥(03692)曾升7.5%，見26.45元創新高，現升4.3%，成交額8050萬元。集團周五(30日)將公布中期業績。

收市後獲納入的MSCI中國A股在岸指數新貴藥明康德(02359)曾升4.5%，見88.8元創新高，現升2.1%，成交額1.14億元。其A股(603259.SH)收市升1.5%。

藍籌中生製藥(01177)曾升2.9%，見11.18元創逾一年高，現升0.9%。

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