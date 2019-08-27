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中國銀保監日前向各銀行、保險公司和各地銀保監局下發《商業銀行代理保險業務管理辦法》，對商業銀行代銷保險業務的業務準入、經營規則、業務退出、監督管理等提出詳細要求，並將從10月1日起正式施行，受消息拖累，內險股普遍受壓。

國壽(02628)現跌0.1%；平保(02318)也降1%；太平(00966)跌1.4%；新華保險(01336)挫2%；太保(02601)挫4.4%；財險(02328)挫2.9%；人保(01339)跌0.3%；眾安(06060)大跌12.1%。

《辦法》系統規定銀行代理保險的準入、銷售合規、防範誤導、退出等內容，延續現行規定，如銀行代理的意外險、健康險、壽險和10年期以上的長期儲蓄險、財產險的保費佔比不低於20%；銀行網點在同一會計年度內只能與最多3家保險公司合作等。

分析指出，代銷保險產品通常比銀行自身理財產品收益更高，在實際銷售中相當於保本保息，故獲投資者追捧。

不過，銷售涉及「小賬」問題，所謂「小賬」指的是不在合同內的「回佣」費用，個別保險商會透過培訓或咨詢費等形式，變相給銀行或其經辦人支付除手續費以外的費用，通常由保險公司以現金形式支付給銀行員工。

業內人士稱，「小賬」存在增加保險商負擔，損害財務數據的真實性，亦破壞市場公平競爭，實質上構成商業賄賂，會使銷售誤導問題更加嚴重，最終後果還是由投資者來承擔，而新規有望打擊上述問題。

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