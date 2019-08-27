即巿股評 港股直擊

隔晚美股反彈，侵侵又話中國打電話畀佢哋，大家仲有計傾，只不過中國就話冇講電話喎，只係技術層面保持聯絡，至於點為之技術層面，阿Man真係識條鐵咩……佢哋雙方話保持聯絡咪得囉，重點係有聯絡，唔代表有溝通，雙方能否達成協議更成疑問，所以對於反彈原因，都係維持原判，技術上超賣咪反彈囉，唔使特別搵個理由去解釋。

恒指高開35點，呢個所謂反彈都可算有心無力，開市無耐大眾老母又出嚟記招，搞到個市掉頭向下，最多跌71點，見過25609點半日低位。其後A股向上拉動港股回升，最多升84點，半日高位見25764點，10日線(約25894)繼續影都冇。恒指中午報收25707點，升26點；國指則升25點，報收10039點。其實港股反彈係噚日午後，見倒侵侵喺社交平台發帖後反彈，由低位計都彈咗500點過外，可惜噚日裂口未回補，呢兩日唔盡快回補裂口，兼企穩喺26000點之上，港股仍未脫險。

A股今日之所以表現咁勇，咪講係乜嘢報復式反彈，純粹因為MSCI今日收市後提升A股納入因子，擴容效應令追蹤相關指數基金不得不掃貨，過咗呢一轉強制掃貨，A股隨時又打回原形都唔出奇。暫時港股只可以算喘定，但仍未見一個似樣反彈，大方向仍呈現一浪低於一浪走勢，後市暫難樂觀。

講番重磅股方面，都係個別發展，當中唔見得有重磅藍籌股表現突出，要數最好表現嘅藍籌係碧桂園(02007)，半日升4.6%，原因係公司回購股份。而超人亦有出手增持股份，喺上星期透過基金會斥資逾4億元，增持長實(01113)股份。不過超人增持股份未必即時對股價帶嚟刺激，今年超人喺4月底跌市前，及於今年初均有增持，只不過今次增持股份數目較前兩次多。不過由年初至今幾次增持，超人動用資金都只係6億咁上下，呢個數目對超人嚟講只係散子幾個，一般凡夫俗子好難下下跟住搵食。

值得留意係之前曾被沽空機構狙擊嘅安踏體育(02020)，今早股價再創新高，話咗真金不怕洪爐火，有業績支持，事實勝於雄辯，績後亦獲大行唱好，股價半日升7%。安踏股價繼續變風箏，街貨少同埋貨源盡入基金強中手係主要原因，之前沽空機構狙擊未見基金大舉拋貨，睇嚟沽空機構喺安踏一戰應滑鐵盧。

其實價值從來只會遲到，而不會缺席，好似之前阿Man曾推介嘅半新股東方教育(00667)，股價今日同樣創上市後新高。當然於招股時建議認購，雖然上市初期表現麻麻，但堅持落去，股價又一直守住10元，事實證明呢兩個幾三個月坐嘅貨係無白坐。而翰森製藥(03692)同樣係阿Man睇好嘅半新股，今日同樣創上市新高，阿Man有信心此股定非池中物，話唔定有朝一日可加入藍籌大家庭，同樣值得中長線投資。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)