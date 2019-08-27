港股直擊 即巿股評

中美貿易戰暫時緩和，隔晚美股反彈，MSCI今日收市後提升A股納入因子，A股今早抽升，惟市場擔心A股擴容對港股有影響，令大市好淡拉鋸，半日高低波幅僅155點。

恒指高開35點，開市後走勢反覆，曾轉跌71點，低見25609點，之後A股拉升，港股走勢止跌回升，恒指曾升84點，高見25764點，之後升勢回順。恒指中午報25707點，升26點或0.1%，國企指數收報10039，升25點或0.26%，大市成交額397.1億元。

MSCI新興市場指數加大A股因子，收市後由10%提升至15%，涉及逾200隻中國大型公司A股。

另外，據美國上市的iShares MSCI Emerging Markets ETF(上市代號EEM)持股，截至昨晚首20大持股包含本港上市的多隻藍籌股，包括騰訊(00700)、建行(00939)、平保(02318)、中移動(00941)、工行(01398)及中行(03988)。

藍籌股個別發展。友邦(01299)跌0.5%；滙控(00005)跌0.4%；中移動跌1.6%；工行跌0.2%；申洲(02313)則挫2.8%，為表現最曳藍籌；騰訊微升0.2%；建行升1%；平保走高0.1%；中行(03988)升0.7%；碧桂園(02007)上日於市場回購股份，半日揚4.6%。

焦點板塊

券商股：A股今早抽升，上證及深城指半日揚1.7%和2.3%，推動內地券商股造好。華泰證券(06886)漲2.6%；海通證券(06837)升2.4%；中信証券(06030)走高2%；廣發証券(01776)升2.1%；中金公司(03908)微升0.3%；中信建投(06066)揚4.1%；招商證券(06099)則升2.3%；中國銀河(06881)升2.7%；申萬宏源(06806)走高3.2%；光大證券(06178)升2.6%。

創新高股：多隻股份創新高，蒙牛(02319)曾高見33.8元，半日揚3.4%；中期業績佳的安踏(02020)，一度高見66.2元，半日仍飆7.1%，為升幅最大國指成分股；物管股碧桂園服務(06098)昨日獲大和升目標價，今早一度高見22.8元，半日漲2.8%；春立醫療(01858)今日公布中期業績，業績前獲炒上，曾升至25.5元，創上市高位，半日飆6.9%。半新股中國東方教育(00667)，一度高見14.26元，半日揚4.1%。

焦點股份

康師傅(00322)：績後遭高盛降級劈目標，半日插8.6%，成交有9660萬元。

中煙香港(06055)：半年純利跌近三成，不派息，半日大跌7.2%，成交有2.65億元。

新高教(02001)：中期盈利2.01億元(人民幣．下同)，按年增長33.99%，每股派中期息3.6分，按年多33.3%，中午大升13%。

信德(00242)：中期純利約34.09億元，較去年同期升10倍，半日揚4.7%。