港股直擊 即巿股評

MSCI新興市場指數加大A股因子，收市後由10%提升至15%，涉及逾200隻中國大型公司A股。據美國上市的iShares MSCI Emerging Markets ETF(上市代號EEM)，截至昨晚首20大持股包括本港上市的多隻藍籌股，現升多跌少。

首20大持股包括第一大的騰訊(00700)，最新微升0.2%；第六至八位持股的建行(00939)、平保(02318)及中移動(00941)，現升1%、0.1%及跌1.6%；排第十一及廿位的工行(01398)及中行(03988)，現分別微跌0.2%和升0.7%。

MSCI新興市場指數首十大持股分別為騰訊、阿里巴巴、台灣台積電、韓國三星、南非NASPERS、建行、平保、中移動、印度信實工業及印度住房開發金融公司(HDFC)，佔比分別為4.74%、4.55%、3.94%、3.41%、1.93%、1.37%、1.28%、1.02%、1%及0.92%。

11至20大持股分別有工行(01398)、巴西的ITAU、印度的INFOSYS、俄羅斯SBERBANK、韓國晶片商海力士、巴西淡水河谷、俄羅斯天然氣商Gazprom、俄羅斯盧克石油、巴西BANCO BRADESCO銀行及中行(03988)，佔比分別為0.79%、0.77%、0.77%、0.73%、0.66%、0.66%、0.65%、0.63%、0.61%、0.58%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。