即巿股評 港股直擊

噚日揀咗隻恒指熊(53950)出嚟，諗住個市即市再落又好，見50天線準備跌穿條250天線出「終極死亡交叉」又好。開恒指5分鐘圖見，恒指大裂口下挫後，由朝早10點20分開始跌幅出現收窄，喺10點55分一度高見25506點，跌幅收窄至6XX點，呢個時候SlowSTC(14,3)亦都由今朝keep住喺超賣水平上返去超買位。

就計由10點50分至11點呢段時間，(53950)高低位做過$0.068/$0.061，平均買入價就係$0.0645。如果捉得到呢個位之餘，仲喺下半場1點15分至1點半呢段時間見到個市腳軟，將隻(53950)做day trade嘅話，喺嗰段時間(53950)高低位做過$0.075/$0.071，平均賣出價就係$0.073，如是者一來一回賺幅為13.2%。

Miss咗個買入價都唔緊要，只要比啲耐性，等到下晝3點45分至收市前，見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到「9」字頭嚴重超買水平時，小注將隻(53950)落場，小注嘅原因係呢啲時間入市好明顯係要過夜，按呢段時間(53950)高低位做過$0.04/$0.034，平均買入價就係$0.037。按依家9點57分，林鄭又出嚟講嘢時，個市又跌返33點，而(53950)就做緊$0.036，5分鐘圖睇恒指，SlowSTC(14,3)又再作勢下行。

轉返個日線圖出嚟睇，噚日講嘅50天線(27514點)同250天線(27451點)嘅差距又再收窄，由噚日計嘅差8X點，到依家計差63點，「終極死亡交叉」出現嘅機會率又再增加。

再開埋恒指牛熊證街貨圖，上方熊證新增咗六層街貨咁多，最貼價熊證已經落到去25700至25799點，呢度有相當於348張期指，量唔算多，但以新增張數嚟計呢一層就最多，反映咗大部份嘅錢都落注買追跌。至於下方牛證最貼價仍然都係25200至25299點，咁啱得咁橋，呢度都係有348張期指，至於重貨區果然無估錯，就係喺25000至25099點，有相當於653張期指。

依家10點7分，計一計恒指牛熊街貨中間位為25499.5點，而恒指依家做緊25616點，跌64點，再睇多次恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落去到中軸至接近超賣水平，噚日揸住(53950)或其他淡倉過夜嘅，睇嚟都可以準備收成。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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