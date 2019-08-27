港股直擊 即巿股評

鐵塔(00788)遭富瑞削級降價，股價今早受壓，一度挫3.3%，低見1.75元，現造1.78元，仍降1.7%，成交金額3.5億元。

富瑞認為，內地運營商網絡共建5G網絡下，料損及鐵塔公司盈利，故將評級由「買入」下調至「持有」，目標價從2.45元削減至1.93元。

至於中興(00763)漲1.7%；中通服(00552)升2.1%，兩家公司均於今日公布中期業績。京信通信(02342)則降1.2%。

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