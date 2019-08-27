港股直擊 即巿股評

經過上周五急跌後，周一美股三大指數反彈超過1%，不過港股昨日已自低位反彈逾四百點，港股預託證券(ADR)預示今早低開約90點。

道指收市升269點或1.05%報25898點；標普500漲1.1%報2878點；納指漲1.32%報7853點，蘋果漲近2%，亞馬遜、谷歌漲逾1%。經濟數據方面，美國7月耐用品訂單環比升2.1%，預期升1.1%。

G7會議將落下帷幕，作為G7會議以來最分裂的一次會議，市場將關注美歐之間的關係走向以及是否會出台一些經濟刺激計劃。由於意見分歧過大，本次G7峰會為1975年以來首次結束時不發布聯合公報。

中國外交部回應美加徵關稅措施：中方不吃威脅恫嚇這一套；如果美方將有關關稅措施付諸實施，中方必將繼續堅決採取措施。中國外交部發言人耿爽表示，強行讓中美經濟「脫鈎」，勢必威脅全球產業鏈供應鏈安全，引發國際金融市場動盪，危及國際貿易和世界經濟增長。所謂美國企業撤出中國，更像一句政治口號，而不是務實舉措，即使發生，自然也會有別人來填缺補位，到頭來受損的還是美國。

被問及特朗普總統在七國集團峰會上稱，周末與中方進行了兩次通話，中方想達成協議，將很快和中方認真地磋商並達成協議。對此，耿爽回應對於美方提到的周末通話，沒有聽說過。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，普遍下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報55.85元，較本港收市低0.35元；騰訊(00700)ADR收報323.64元，低2.36元；國壽(02628)ADR收報18.17元，低0.11元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.07元，高0.13元；中石油(00857)ADR收報3.76元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報4.53元，低0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66.28元，低0.12元；聯通(00762)ADR收報7.8元，低0.04元；中電信(00728)ADR收報3.52元，低0.02元。

ADR港股比例指數報25588，較周一恒指收市低91點或0.36%。夜市期指收報25686點，升25點。恒指昨日早段曾瀉929點，尾段跌幅明顯收窄，收報25680點，跌499點或1.9%。全日大市交額1041.91億元。石藥(01093)已連升八日，期內累漲逾三成，14天RSI升至77，處於技術超買。

焦點股份

長實集團(01113)：李嘉誠基金會動用逾4.3億元增持長實股份。

新高教(02001)：中期盈利2.01億元人民幣，按年增長34%，派中期息3.6分。期內收入上升1.01倍。

中國聯塑(02128)：中期盈利12.64億元人民幣，按年增長21.4%，每股盈利41分，派中期息12港仙。

安東油田(03337)：中期純利1.45億人民幣，按年上升七成一，不派中期息。

禹洲地產(01628)：中期純利16.39億元人民幣，按年上升兩成三，中期息12港仙，上市十周年特別中期息3港仙。

今日有多家公司公布中期業績，當中以交行(03328)、中通服(00552)、中興通訊(00763)、世茂房地產(00813)、新天綠色能源(00956)、中信銀行(00998)、南方航空(01055)、佳兆業(01638)、永達汽車(03669)較受市場關注。