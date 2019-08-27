即巿股評 港股直擊

中美貿易戰升級，雙方互相加徵關稅，昨日港股開市應聲下挫，惟隨着中國國務院提出6個省區新設自由貿易試驗區，加上美國總統特朗普稱中方表明希望重返談判桌，港股尾市跌勢逐步收窄，恒指最終以近全日高位收市，雖仍跌499點，但成交增至1041.9億元，港股走勢也有望逆轉，故建議現階段可留意一些優質股份博反彈。

選股方面，建議可留意中駿集團(01966)，該公司新近公布中期業績，今年上半年收益約104.2億人民幣(下同)，按年上升10.7%。毛利率為28.9%，期內溢利按年上升6%至約21.9億元，母公司擁有人應佔核心溢利急增28.9%至約15.4億元。每股基本盈利約46.5分，中期股息每股10港仙，按年上升42.9%。

另截至今年六月底止，現金及銀行存款結餘約235億人民幣，較去年同期上升17.6%，淨負債率66.2%，反映財務狀况穩健。此外，中駿擁有土地儲備總規劃建築面積超過2900萬平方米的土地儲備，覆蓋城市已拓展至37個，故此該公司未來將有充足的貨源作銷售。

事實上，中駿計劃正計劃逐步推出超過60個新項目，單單是今年下半年可售資源便高達900億人民幣，管理層也表示有信心完成700億的全年銷售目標。今年首七個月累計合同銷售金額已達422.2億人民幣及339.2萬平方米，按年增長達68%及73%，相信全年達標的機會十分之高，並預計中駿更有望在2020年實現1,000億元人民幣的長期合同銷售目標，故筆者認為此股屬今年最值得留意的內房股之一。

其股價經過七月份的調整後，8月初已由低位3.6元開始重新展開升浪，一度曾升穿4元水平，雖整體市況向淡，但此股仍維持一浪高於一浪的走勢，建議可現價買入，中線目標看4.8元，跌穿3.75元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益