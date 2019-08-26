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今日 18:10 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入增至48.9億 買騰訊建行 沽信証

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中美貿易戰峰迴路轉，上周五中美互加對方新關稅，但美國總統特朗普今午表示，中國政府周日致電美國貿易談判代表，希望重返談判桌，令港股曾插逾九百點後跌幅喘穩，全日僅挫499點。

北水流入港股增加，由上周五的淨入億元24.32億元，增至今日48.9億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)為北水買入最多個股，全日淨買8.45億元，舜宇(02382)也有2.33億元淨買；中興(00763)也有6114萬元淨入，但比亞迪電子(00285)卻有267萬元淨走。

建行(00939)全日也有8.02億元淨買；平保(02318)有2.11億元淨流入；工行(01398)亦錄1.7億元淨入；滙控(00005)也錄1.68億元淨入，但中信証券(06030)及太保(02601)分別有7940萬和4893萬元淨走，為今日最多淨走個股首兩位。

中生製藥(01177)與藥明生物(02269)全日各有1.99億元淨買；阿里健康(00241)亦有160萬元淨入；但石藥(01093)卻有1293萬元淨走。

另外，萬洲(00288)也錄8571萬元淨入；而融創(01918)則錄4285萬元流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、平保、融創、中生製藥、萬洲、藥明生物、信証、工行及滙控。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、舜宇、阿里健康、太保、比亞迪電子、山東黃金、中興、藥明生物、中生製藥及石藥。

 

 

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