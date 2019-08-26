港股直擊

石四藥集團(02005)上半年收入23.26億港元，按年升11.1%，純利5.48億元，升23.1%。若以人民幣計算，收入20.08億元，升17.8%，純利4.73億元，升30.4%。每股派中期息5港仙。

期內靜脈輸液業務中，以安瓿注射液(Ampoule injection)收益增長最多，錄1.5億元，升3.12倍。佔比最大的非PVC軟袋及直立式軟袋輸液則升2.9%，至12.85億元。

期內治療流感病毒的阿比多爾(Arbidol)膠囊，被納入中國2019年版本醫保目錄，石四藥執行董事王憲軍指出，明年會反映帶動銷售上升。

此外，該股上半年出口銷量按年增13%。王憲軍稱，會在東南亞、外蒙古、俄羅斯等地繼續拓展，而出口銷量增長與整體銷量增長匹配。他舉例，該公司在越南和柬埔寨的輸液市場分別佔60%和80%，發展較成熟。

美國出口方面，王憲軍稱，美國FDA要求「專線審查」，即整條生產線只能生產出口至美國的產品，現時公司正在進行一條小型生產線的FDA審批，預期不會太快完成。

該公司今年維持大輸液業務16億瓶袋的銷售目標，又擬提高治療性輸液的佔比(現為21.5%)，及提高安瓿注射液生產線的開工率，而今年下半年料可取得約6項注射劑和口服製劑生產批件。