港股直擊 即巿股評

中美貿易戰突升級，美股上周五晚急挫，中港股市今早沽壓龐大，恒指甫開瀉逾900點，午後內地公布自貿區方案，加上美期反彈，帶動港股拗腰。

恒指今早裂口低開857點，即穿兩萬六和十天線(約25851點)，開市後曾瀉929點，見25249點為8月15日以來新低，之後喘穩，上午跌幅曾縮至672點，中午挫731點，午後曾復瀉逾800點，之後內地6個自由貿易試驗區方案落地，港股表現改善，尾段跌幅進一步收窄至487點，見25692點全日高。恒指收報25680點，跌499點或1.9%。大市今日下跌股份比例達81%，上升股比例19%。

國企指數報10013點，跌181點或1.8%。

大市成交額1041.91億元，為8月6日以來最高。

A股方面，滬指收市挫1.17%；深成指挫0.98%。

另外，國務院印發《中國(山東)、(江蘇)、(廣西)、(河北)、(雲南)、(黑龍江)自由貿易試驗區總體方案》。方案指出6省區設立自由貿易試驗區，是黨中央、國務院作出的重大決策，是新時代推進改革開放的戰略舉措。

美國道指期貨最新彈升213點，報25879。美國總統特朗普表示，中國政府周日致電美國貿易談判代表，希望重返談判桌。特朗普對此表示歡迎，認為這對全球而言是一個非常積極的進展。

藍籌股方面，友邦(01299)跌2.9%；滙控(00005)跌1.6%；平保(02318)跌1.4%；騰訊(00700)跌2.5%。本港剛過去周末再出現警民衝突，本地地產股向下，九倉置業(01997)創新低，收市跌1.7%；新地(00016)和恒地(00012)跌逾2%；新世界(00017)挫3%；領展(00823)挫2.4%；港鐵(00066)跌1.5%。

焦點板塊

外貿航運股：貿易戰再升級，出口為主或美國業務佔比較重全線向下。萬洲國際(00288)挫6.4%；中午公布中期多賺11%的申洲(02313)曾挫6.4%，收市跌幅縮至2.8%；創科(00669)挫3.4%；敏華(01999)跌3.7%；偉易達(00303)挫4%。汽車零件股方面，敏實(00425)挫4.1%；耐世特(01316)挫4.3%。航運股方面，中遠海控(01919)跌3.6%；太平洋航運(02343)挫4.5%；中遠海能(01138)跌1.3%；中遠海運港口(01199)挫3.3%；中遠海發(02866)跌2.2%。

科技製造股：科技製造股份亦全線受壓。手機設備股方面，蘋概股瑞聲(02018)創4年低，收市挫5.4%；舜宇(02382)曾插7.6%，尾段拗腰僅跌0.9%；高偉(01415)挫3.2%；丘鈦(01478)跌2.6%；比亞迪電子(00285)挫4.2%。5G概念股方面，中興(00763)挫4.3%；長飛(06869)挫2.5%。另外，聯想集團(00992)挫2.1%；小米(01810)挫2.9%；雷蛇(01337)挫4.6%。半導體股方面，ASM(00522)跌1.9%；華虹(01347)挫3.2%。

內房股：人行宣布調整個人住房貸款利率基準，貫徹落實「房子是用來住的，不是用來炒的」定位和房地產市場長效管理機制。內房股跑輸大市，華潤置地(01109)挫3.2%；中海外(00688)跌2.6%；融創(01918)跌2.4%；恒大(03333)跌1.5%；龍湖(00960)中午公布半年多賺16%，股價跌1.2%；世房(00813)挫3.9%；中午公布半年純利升49%的龍光(03380)曾挫6.6%，收市僅跌0.4%。相反，物管股碧桂園服務(06098)獲大和升目標，股價創新高，股價升3.6%；母企碧桂園(02007)升1.4%為表現最好藍籌；綠城服務(02869)中期多賺6.9%，股價飆9.7%。

醫藥股：多隻醫藥股續強，上周飆升26.21%的石藥(01093)升0.8%；中生製藥(01177)續創逾一年高，收市升0.7%；今日公布中期業績的復星醫藥(02196)升2.7%，集團公布，復宏漢霖已向聯交所提交聆訊後資料集；基石藥業(02616)擁有大中華區獨家權的藥物實現中國首例受試者給藥，股價彈升8.3%。

焦點股份

美團點評(03690)：逆市創新高，收市飆升8.9%，成交額66.88億元。集團上半年股東應佔虧損大減至5.54億元人民幣。當中，至6月底止第二季更錄8.76億元人民幣純利。富瑞、花旗和摩通均調升集團目標價。

中廣核電力(01816)：股價挫3.3%。集團回A今日掛牌，簡稱中國廣核(003816.SZ)在深圳上市，收報3.59元人民幣，較招股價飆44.18%。

中煤能源(01898)：股價升半成。集團上半年多賺21.9%。瑞信、中銀國際和中金公司分別上調中煤能源評級，當中瑞信把評級升至「跑贏大市」，目標價升至4元。

中車時代(03898)：中期多賺2.5%，股價插13.1%。母企中車(01766)挫6.6%。

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