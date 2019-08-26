即巿股評 港股直擊

中美貿戰以及本港局勢均發展到「擦槍走火」地步，特朗普口快快漏了底牌，隨時用「緊急權力法」逼令美企撤出中國，那邊廂，中方已就貿戰惡化作充分思想準備，各種物質準備也在加緊進行中。誰在極限施壓都好難講，你話短期貿談點會有進展。

今日港股大跌，雖然收市跌少好多，但短期畢竟出了方向，肯定要打守勢波，一係等極度超賣玩輪證，(07500)繼續收集。現時仍處綠燈勢頭能量股份只有二百餘隻，當中股價高於250天線，有5個或以上分析員cover，預測市盈率及市賬率不高於中位數2個標準差，較目標價尚有5%以上的只有18隻股份，當中大股有平保(02318)、創科(00669)及太保(02601)，其他可以留意金界(03918)、聯塑(02128)、寶龍(01238)、中海宏洋(00081)及東陽光藥(01558)。

光大綠色環保(01257)上周四推介後即跌，今早觸及止蝕，相當失望，公司已是光大系中最獲券商看好之股份，行業門檻較高，負債比率相對健康，中期盈利增長對辦，預測市盈率料降至6倍以下，待大市跌定後再審視。

金嗓子(06896)上周五已急升逾8%，今日升至2.34元創52周高，較推介時高一成九。

羅崇博 (杜比)