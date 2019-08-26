思考樂教育(01769)曾升8.1%，見5.62元創新高，現升7.7%，成交額2450萬元。
集團6月21日以招股價3.68元上市。
集團上周五收市後公布，截至6月底止中期股東應佔溢利3347.3萬元人民幣，按年下跌8.79%。每股盈利7.66分，中期息派2港仙，連同特別息4港仙，合共派6港仙。
扣除上市開支，中期股東應佔溢利6017.9萬元人民幣，按年多63.2%。
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思考樂教育(01769)曾升8.1%，見5.62元創新高，現升7.7%，成交額2450萬元。
集團6月21日以招股價3.68元上市。
集團上周五收市後公布，截至6月底止中期股東應佔溢利3347.3萬元人民幣，按年下跌8.79%。每股盈利7.66分，中期息派2港仙，連同特別息4港仙，合共派6港仙。
扣除上市開支，中期股東應佔溢利6017.9萬元人民幣，按年多63.2%。
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