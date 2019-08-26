港股直擊 即巿股評

中美貿易戰升級，美股上周五晚急挫，美國總統特朗普指，如有需要，可能會宣告中美兩國貿易戰為國家緊急狀態。中港股市今早承接沽壓。

恒指今早裂口低開857點，即穿兩萬六和十天線，開市後曾瀉929點，見25249點為8月15日以來新低，之後喘穩，跌幅曾縮至672點，見25506點半日高。恒指中午收報25447點，跌731點或2.8%，大市成交額566.61億元。

國企指數報9925點，跌269點或2.6%。

滬指半日挫0.95%；深成指跌0.72%。

藍籌股方面，友邦(01299)跌2.9%；滙控(00005)跌2.5%；平保(02318)跌2.5%；騰訊(00700)跌3.7%。本港剛過去周末再出現警民衝突，本地地產股向下，九倉置業(01997)創新低，半日挫3.2%；新地(00016)、恒地(00012)和新世界(00017)均挫逾3%；領展(00823)挫3%；港鐵(00066)跌2.2%。相反，個別醫藥股續強，中生製藥(01177)創逾一年高，半日升2%；石藥(01093)升0.4%。

焦點板塊

內房股：人行宣布調整個人住房貸款利率基準，貫徹落實「房子是用來住的，不是用來炒的」定位和房地產市場長效管理機制。內房股跑輸大市。碧桂園(02007)跌2.8%；華潤置地(01109)挫4.3%；中海外(00688)跌4%；融創(01918)跌3.7%；恒大(03333)跌3.3%；龍湖(00960)挫3.2%；世房(00813)挫5.3%；即將公布業績的龍光(03380)跌3.4%。

科技製造股：貿易戰再升級，科技製造股份全線受壓。手機設備股方面，舜宇(02382)挫3.8%；蘋概股瑞聲(02018)創4年低，半日挫5.8%；高偉(01415)挫3.2%；丘鈦(01478)挫3.1%；比亞迪電子(00285)挫3.4%。5G概念股方面，中興(00763)挫半成；長飛(06869)挫4.7%。另外，聯想集團(00992)挫4.1%；小米(01810)挫3.6%；雷蛇(01337)挫4%。半導體股方面，ASM(00522)挫2.2%；華虹(01347)挫3.2%。

外貿航運股：出口為主或美國業務佔比較重全線向下。萬洲國際(00288)挫7.3%；今日放榜的申洲(02313)曾挫6.4%，半日跌幅縮至1.2%；創科(00669)挫5.3%；敏華(01999)跌4.2%；偉易達(00303)挫3.9%。汽車零件股方面，敏實(00425)跌2.6%；耐世特(01316)跌2.9%。航運股方面，中遠海控(01919)跌3.6%；太平洋航運(02343)挫4.5%；中遠海能(01138)跌2%；中遠海運港口(01199)挫2.4%；中遠海發(02866)跌2.2%。

焦點股份

中車時代(03898)：中期多賺2.5%，股價半日插15.6%。

美團點評(03690)：逆市創新高，半日升6.9%，成交額38.61億元。集團上半年股東應佔虧損大減至5.54億元人民幣。當中，至6月底止第二季更錄8.76億元人民幣純利。

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