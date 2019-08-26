即巿股評 港股直擊

上周五中國突向700億美元美國進口商品加徵關稅，作為對美國作出嘅反制措施，不過侵侵一向都唔係省油嘅燈，轉過頭即向中國還拖，中美貿易戰再度激化，更有分析員擔心中美「反枱」，步入冷戰期，觸發全球熊市終極一插。呢一插要幾長時間，呢一插要幾深，阿Man真係好難預測，中美雙方係咪完全無彎轉，將會成為後市焦點。

恒指裂口低開857點，甫開市已失守二萬六及10日線(約25828)，之後最多跌930點，低見25249點，為8月15日以嚟低位，其後跌幅收窄至672點，見半日高位25506點。恒指中午報收25447點，跌731點；國指中午報收9925點，跌269點，兩者跌幅皆超過2%。

中美貿易戰加劇，人民幣一瀉如注，今早離岸人仔兌美元曾跌至7.1926，創歷史新低，兌每百港元跌至91.4元。自從阿爺曾放風，表示七算並唔係一個乜嘢要堅守嘅目標，當時阿Man已表示，人民幣穿七指日可待，問題係貶值速度會有幾快，幅度會有幾深，由於中美關係急速惡化，估計未來幾日人仔匯率低處未算低，大家要有心理準備。

人仔瀡滑梯，內地股市當然腳軟，當中以金融股沽壓較為顯著，事實上面對人仔貶值，內地企業違約無可避免地發生，而去年中央嚴打資產管理貸款，亦收緊信貸，令唔少公司出現結構性貸款違約，目前正步入惡性循環，企業唔夠現金流還債，估計違約個案將有增無減。最好笑係面對咁嘅情況，中國商務部研究院對外貿易研究所所長，竟然表示「貿易戰打到現在，對中國來說是漸入佳境」，可以話係「到了最舒服的階段」，違約違到舒服，真係聞所未聞。

雖然大市插水，大部份重磅藍籌股都難免一跌，但醫藥股表現硬朗，阿Man愛股中生製藥(01177)更逆市創逾一年新高，半日逆市升2%。之前阿Man表示有貨喺手以10元作為止賺目標，走勢唔變樣繼續持有，果然係強者愈強，不過要有心理準備大市繼續一路向西的話，再強嘅股份亦難免有被沽售嘅一日。

相反以美國市場為主嘅萬洲(00288)，中美貿易關係急轉直下，其前景可說再度蒙上陰影，半日跌7.3%，眾多藍籌股中排行第尾，睇嚟呢期萬洲易跌難升，連反彈力度亦受限制。除咗萬洲之外，貿易戰敏感股份瑞聲(02018)跟舜宇(02382)同樣屬高危股份，雖然後者已重拾紅底股身份，但貿易戰持續，紅底股身份隨時得而復失，短期兩股都係避之則吉。

個股方面，業績大幅改善嘅美團點評(03690)逆市升近7%，股價更於今日跌市中創上市新高，不過都係嗰句，業績改善唔等於有錢賺，美團炒到呢個位仲值唔值得追，似乎真係要諗諗。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)