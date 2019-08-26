即巿股評 港股直擊

恒指上周於26356和25940點的相對窄幅區間爭持，上周五（23日）收市報26179，升130點或0.5%；全周計則錄得445點或1.72%升幅，終於可以結束4連跌。

8月21日的「搏拳實錄」提到，恒指若跌穿8月19日（周一）的陽燭底約26000點，就立即買入25800點的short put平倉止賺鎖定利潤。相反，如果恒指能夠持續反彈並深入8月5日的26868和26502點的大型下跌裂口，而EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數未有顯著上升的前提下，就會開26800或26600點行使價的即月short call倉。

然而，恒指一直未能挑戰8月5日的下跌裂口阻力，不但令老徐short call的如意算盤打不響，更於22及23日intraday都曾一度失守老徐訂定的止賺位，幸而最後都收高於26000點大關。

上周五港股收市後，強勢股指數升至19.1%的8月2日以來最高水平；反映弱勢股沽壓的弱勢股指數跌至44.2%，雖然仍高於40%的預示恒指短線急跌風險仍未解除，但弱勢股指數自8月16日於73.6%的極其高位見頂後，已經大幅回落了29.4個百分點，代表大市沽壓過去一個星期已顯著減輕。另一方面，恒指短線技術亦確認改善，上周連續五個交易日都站穩10天線之上，並在過去1個月累積的25900至26400點的最大型成交量密集區內爭持，似乎正慢慢消化這個區內的蟹貨。

當老徐一心以為手上的25800點short put，到周四（29日）期權結算時大有機會變廢紙，賺盡452點期權金之際，中國國務院關稅稅則委員會突然宣布，向大約750億美元的美國貨加徵10%或5%關稅，分批於9月1日中午及12月15日中午實施；此外，由12月15日中午起，恢復對美國汽車及零部件加徵25%或5%關稅。國務院指出，美國向約3000億美元中國貨加徵10%關稅，中方被迫採取反制措施回應。

中方的「反制」剛公布，被惹怒的美國總統特朗普迅即在Twitter提出「再反制」，宣布將目前加徴25%關稅的2500億美元中國貨，由10月1日起，稅率調高至30%；又把原本9月1日起就餘下3000億美元中國加徵10%關稅改為15%。盛怒的侵侵甚至要求美國企業撤出中國，馬上尋找其他國家取代中國作為生產基地，包括將公司遷回美國在當地生產，並強調美國並不需要中國。

中美貿易戰突然大尺度升溫，美股三大指數應聲急跌，恒指夜期暴瀉633點，至25480水平收市，老徐的short put亦因而意外中伏。

有趣的是，發完「脾氣」的侵侵在法國舉行的G7峰會早餐會回答記者問及會不會對中美貿易戰升級作出仔細考慮時表示，「我對每件事都會再三思考…，現時與中國相處非常融洽，我們正在對話」。侵侵忽然改口，恒指未來幾日應不會跌穿25348的short put打和點（25800點行使價減452點期橏金）。

老徐