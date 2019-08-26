港股直擊 即巿股評

噚日係我咁大個女以嚟，人生第一次參與自己屋苑嘅業主立案法團大會，「呢啲咁悶嘅嘢都好去嘅？」但當你收到一份簡陋過你個仔學校通告、最重要嘅內容就係增加接近兩成管理費一事，你條根又會唔會被挑起？

不過，最令我見識到嘅就係「大人嘅世界」：唔比咪你問嘢、問非所問遊花園、強制跳過原先設定嘅議題(話N年前已經表決咗；但點解又會寫落份議程度？)、未完指定發問時間就開始投票、表面上係不記名投票，但實際每張票都有bar code可以嘟得返你個單位、臨時更改通告內容，最重要就係無啦啦有筆過千萬嘅虧損賬走咗出嚟，話由2010年至依家嘅，係完全無任何賬目、數據可以比業主睇返，只係得個「冧心」數...我終於都明白點解呢啲「義工」會有咁多人仍樂此不彼，仲要爭崩頭；更加深深體會到，莫講話一個社區，根本一個屋苑已經可以等同政府的縮影。

更令我大開眼界嘅就係上星期五(8月23日)，中國向美國反擊，宣布12月15日起對美國汽車同零件恢復加徴25%關税；同時又宣布將於9月1日同12月15日對美國750億美元商品，加徴10%或5%關税。哼，你精佢都唔笨，特朗普更係還手啦，係佢用開嘅Twitter度講返會喺10月1日，將已經加咗25%關稅嘅2500億美元中國貨，再額外加多5個百分點關稅，即係關稅加到30%；同埋喺9月1日就會向剩返嗰3000億美元中國貨，加15%關稅，又係比原本嘅10%多咗5個百分點。不過，我覺得佢最霸氣都係嗰句：「We don't need China」

霸氣還霸氣，美股同夜期即刻缺堤，今日成個亞股都彌漫一股愁雲慘霧嘅氣氛，恒指今朝開市先無857點，報25322點。依家10點6分，恒指最低見過25281點。開恒指街貨圖見下方最貼價嗰七層牛證已經全數死亡，講真，每一層嘅街貨量就真係唔多嘅，界乎114至551張期指，但夾埋都有2091張期指，變成牛證最貼價就係25200至25299點，呢度有147張期指；不過我諗唔駛擔心，今日個市咁樣急插落去，買近牛博反彈嘅大有錢在，呢啲位安全牛應該會落去到25000至25099點呢一層。(唉!若果上個星期唔係怕隻友邦Put(16828)界手，今日(16828)就已經幫我貼膠布，仲包到成隻指脹仆仆嗰隻。)

至於上方熊證，最貼價為26300至26399點，同現價有成千點，而依家見有相當於443張期指街貨；如果用坊間嘅牛熊證搜尋器，就會搵到依家市場最貼價嘅熊證，收回價25735點，同現價(10點23分做緊25337點)有近400點差距。

其實開咗市就嚟一個鐘，開恒指5分鐘圖見SlowSTC(14,3)仍然處於嚴重超賣水平，彈都彈唔起；再加上預計可能有唔少資金會選擇博反彈，令到追熊嘅意慾更強。但就正正5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)彈唔起，未見有靚位可以同追跌，唯有揀定隻恒指熊(53950)，收回價25838點，同現價有逾500點距離，等到有靚位先到落場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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