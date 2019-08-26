港股直擊 即巿股評

人民幣離岸價一度撲近7.2兌一美元，內地航空股受壓，國航(00753)暫時表現最曳，一度挫4.5%，低見6.58元，新造6.65元，仍降3.5%，成交金額6811萬元。

至於東航(00670)也跌3.2%；南航(01055)則降3%；國泰(00293)也降2.5%。

人民幣離岸價持續向下，繼上周下滑421點子，跌穿7.1關後，今早進一步下滑，最低曾貶至7.1926兌一美元，下滑611點子，現造7.1656兌一美元，仍貶341點子。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。