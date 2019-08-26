訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:20 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】航空股全線跌 人幣離岸價曾貶近至7.2

放大圖片

人民幣離岸價一度撲近7.2兌一美元，內地航空股受壓，國航(00753)暫時表現最曳，一度挫4.5%，低見6.58元，新造6.65元，仍降3.5%，成交金額6811萬元。

至於東航(00670)也跌3.2%；南航(01055)則降3%；國泰(00293)也降2.5%。

人民幣離岸價持續向下，繼上周下滑421點子，跌穿7.1關後，今早進一步下滑，最低曾貶至7.1926兌一美元，下滑611點子，現造7.1656兌一美元，仍貶341點子。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。