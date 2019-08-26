重要通告 港股直擊

JOYCE BOUTIQUE(00647)公布，重組計劃獲法院批准，生效日預計為周一。

該公司預期，股份將於明日撤回於主板的上市地位；及新公司股份將於同日於主板開始買賣。新公司股份於主板的每手買賣單位維持不變，即為2000股新公司股份。