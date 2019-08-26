港股直擊 即巿股評

中美貿易戰升級，加上本港局勢持續不穩，避險情緒升溫。港股今早勢必裂口大幅低開，恒指本周或再度下試二萬五關。

上周五道指收報25628點，下跌623點或2.4%；標普500指數挫2.6%，收報2847點；納指插3%，收報7751點。美股連跌四周。

上周五中國宣布對750億美元美國貨品加徵關稅，自2019年12月15日12時01分起，對原產於美國的汽車及零部件恢復加征25%、5%關稅，初段沒有導致美股重挫，反而市場更關注特朗普的後續回應。道指開市後僅跌約100點，其後美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole發表講話期間，道指一度轉升至26300點水平。惟在晚上約11時，特朗普連續在社交平台Twitter發文，炮轟聯儲局及中國，加深市場憂慮，道指即再轉頭向下重挫600點。特朗普再在美股收市後發推文，表示會再向中國貨品加徵關稅。

中國宣布將對美國商品加徵關稅後，特朗普在一連3條Twitter中，先說「現在聯儲局可以拿出真功夫了」，又在批評美聯儲一如以往「毫無作為」，再問道：「我唯一的問題是，誰是我們更大的敵人，鮑威爾還是習近平？」他又說：「我們不需要中國，老實說，沒有中國還要好得多了。」特朗普又指示美國企業「立即尋找中國市場的替代方案，將產業帶回美國，在美國進行生產」。

特朗普因應中國向750億美元美國進口貨，採取加徵關稅的反制措施，在美股收市後即本港時間周六早上決定由10月1日起，將目前2500億美元中國進口貨的關稅稅率，由25%調高至30%；另外，原本由下月1日起對餘下3000億美元中國貨加徵的關稅，稅率就由原本10%，調高15%。

特朗普其後出席七大工業國集團(G7)峰會時指出，某程度上說，中美兩國貿易現時確實是緊急狀態，因為對方偷取美國知識產權，令到美國多年來損失數以萬億美元。他認為，目前與中國的應對方法是良好的，而對方是很希望達成協議的。

中概股、夜期及港股預託證券(ADR)均明顯向下，港股ADR比例指數跌2.42%或619點，收報25560點。恒指夜期低水699點，報25480點。藍籌ADR明顯受壓，國壽(02628)ADR折合報18.02元，較港收市低3.72%；騰訊(00700)ADR報324.4元，低近3%；油價下挫，中海油(00883)報11.1元，低3.2%。中移動(00941)、滙控(00005)等ADR均較本港收市跌逾2%。

恒指上周五收市升130點或0.5%，報26179。港股今早勢必大幅低開，本周或再度下試二萬五水平。

焦點股份

美團點評(03690)：中期股東應佔虧損5.54億元(人民幣‧下同)，較去年同期虧損287.57億元大為收窄。期內收入按年多五成九。如以非國際財務報告準則計，期內經調整溢利4.53億元，去年同期經調整虧損41.91億元。

中石化(00386)：上半年純利為322.06億元(人民幣．下同)，按年倒退24%；派中期息12分。

中國神華(01088)：中期盈利242.4億元人民幣，按年減少1.1%；不派中期息。

中國財險(02328)：中期盈利168.21億元人民幣，按年增長三成九；不派中期息。

玖龍紙業(02689)：預期上半年股東應佔盈利較去年下降不多於50%。

聯邦制藥(03933)：中期純利2.96億元人民幣，按年上升2.25倍，不派中期息。

今日有多家公司公布業績，以申洲國際(02313 )、安踏(02020)、康師傅(00322)、現代牧業(01117)、長汽(02333)、北京汽車(01958)、新高教(02001)、中國聯塑(02128)及中煙香港(06055)較受市場關注。