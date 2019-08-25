今日 21:18
重要通告
港股直擊
錦欣生殖(01951)宣布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利1.7億元(人民幣‧下同)，按年增長1.52倍，每股盈利0.09元，不派息。
期內，收益7.91億元，按年增長92.09%。
港鐵獲禁制令 全線阻衝擊
今日信報
13.5萬民眾築60公里「香港之路」
在小村裏的學校
海星
｜
今日信報
兩融鬆綁刺激微 A股短線乏力彈
信析
｜
今日信報
矛盾解不開 發展難復元
辛思維
｜
今日信報
智能燈柱憂侵犯私隱 楊偉雄：無人臉識別
StartupBeat
The grim shadow of the Cultural Revolution now looms over HK
Stephen Vines｜ EJ Insight
復發性角膜糜爛
葉佩珮醫生｜ 信健康
《人民日報》斥美國再加徵關稅不自量力
中國財經 ｜ 今日 12:52
陳茂波:直吹香港「經濟颱風」正逐漸形成
香港財經 ｜ 今日 10:27
資科辦:網傳智慧燈柱組件實為藍芽發射器
時事脈搏 ｜ 今日 09:42
中石化中期盈利倒退24%
港股直擊 ｜ 今日 15:27
賀一誠獲392票 當選澳門第五任特首
時事脈搏 ｜ 今日 11:09
飲食業工會收700人求助 食肆停業未付遣散費
香港財經 ｜ 今日 11:28
太保上半年多賺96%
港股直擊 ｜ 今日 15:16
張炳良:成立獨立調查委員會有助啟動對話
時事脈搏 ｜ 今日 13:15
劉怡翔:本地紛爭令港屋漏兼逢連夜雨
香港財經 ｜ 今日 12:03
葵芳站荃灣站及荃灣西站1時半起關閉
時事脈搏 ｜ 今日 11:47
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞