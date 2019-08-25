即巿股評 港股直擊 中國財經

內地股市周五造好，上證指數周五雖在2900點前遇阻，但收復了8月初跌市大部分失地；深成指表現更佳，曾見本月高位9397點。滬深300指數則重越3800點關，收報3820點，是8月收市新高。惟中國周五晚上宣布向價值750億美元美國進口貨品加徵報復性關稅，後市再度蒙上陰霾。

在人民幣「破7」衝擊下，A股8月開局欠順，滬深300指數短短5個交易日已回調5.58%；其後隨着多項利好政策密集落地，股市跌勢很快便喘定，最近兩周都有進賬。

然而，大市反彈得不到交投配合，「乾升」味道較濃，目前滬深兩市每天交易金額普遍不足5000億元(人民幣．下同)，和3月、4月時動輒萬億元，縮減近一半。

A股獲納入國際指數暫時未看到外資「搶貨」，但長線來說，預期成交可穩步上揚。此外，內地政策亦希望刺激交投，中證監指導證券交易所修訂的《融資融券交易實施細則》8月19日出台，或對投資者參與度有正面作用。

兩融新規主要修訂內容有3項：取消最低維持擔保比例不得少於130%的統一限制；擴大補充擔保物範圍，客戶可用證券公司認可的其他資產作為補充擔保；融資融券參與股票數目，由原來的950隻，增至1600隻，而且納入更多中小盤股。

這是兩融自2010年試點開展後的第六次擴容，同時屬規模最大，標的市值佔總比重由約70%，升至80%；其中創業板、中小板標的市值佔比顯著提高。兩融標的範圍擴大，一定程度可吸引槓桿資金流入，實施首天融資餘額確多了115.57億元，從8939.2億元升到9054.8億元，惟未算熱絡。分析估計這次擴容將帶來約1800億元，融資餘額有望登上萬億元水平。

附【圖】所見，滬深300指數與融資融券走勢亦步亦趨，自2015年6月A股觸頂回落以來，兩者關連系數(Correlation Ratio)高達0.72，即滬深300指數彈升，往往伴隨兩融餘額的增加。

A股參與者仍以散戶佔多數，使兩融猶如「雙刃刀」，餘額擴大代表市場情緒高漲，卻催化單邊走勢加劇，像今年2月至4月下旬，兩融餘額攀上9915.2億元期間，滬深300指數飆升了24%。

環球經濟增長放緩，中美貿易戰又有惡化可能，內地宏觀數據續有下行壓力，人民幣會否加速貶值，都屬A股市場利淡因素。過去1個月兩融餘額平均僅9000餘億元，或因前景未明，股民不太願冒險，對使用槓桿放大回報存有戒心，這亦是A股反彈乏力的原因之一。

換句話說，兩融改革即使以往能帶動短期表現，惟A股中長線趨勢始終需要宏觀經濟及企業盈利的支持。

信報投資研究部

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