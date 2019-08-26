即巿股評 港股直擊

讀者 Thomas問：「敏實(00425)和中海油田服務(02883)都見最近公布業績後股價急升，想問哪隻前景較可取，甚麽位可吸納，謝謝。」

黃偉豪 中民證券（香港）研究部董事

「油價自去年底由低位大幅反彈至今年四月，令採油量增加帶動中海油服中期業績轉虧為盈，不過預期全球經濟放緩，油價下半年似乎再難重演今年首季升勢，現水平追入值博率不高。敏實仍然受中美貿易戰影響，中期盈利仍然下跌，但連續3個半年業績都持續改善，因此值博率較高，可考慮23元買入，以250天線為短期目標價(約26元)，跌穿50天線止蝕(約21.5元)。」

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理

「上半年少賺9.3%，毛利率減少1個百分點至32.4%，下半年情況亦未許樂觀，24港元為最近一年的成交量密集區，距離不遠，現價值博率已不高。而中海油田股價走勢較佳，該股上半年虧轉盈，賺9.73億人民幣，相信是受惠於政府補助政策，以及內地加快原油、天然氣勘探，降低對進口的依賴。另外，多間大行在中期業績公告後，相繼調高12個月目標價。惟績後股價升幅顯著，現更處於52周高位，可靜待回落至8.6港元水平時吸納。」

陳鎮強 信報分析員

「雖然兩隻股票中期表現均好過預期，不過敏實是跌幅好過預期，而中海油服則是升幅好過預期。在環球的衰退的憂慮下，不論汽車抑或石油行業都很難獨善其身。以行業計，敏實行頭面對貿易形勢緊張。相對地油服股有滯後，現時的光景主要根據油企去年底訂立資本開支，故即使油企縮皮，影響亦會延後，中海油服去年下半年開始扭虧，至今年第二季表現超出市場預期，可預計起碼今年差極有限。走勢上，中海油服周線圖去年1月底以來呈橫行上落局，即使本周急升亦未突破，9元以下可小注吸。」

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