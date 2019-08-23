訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:31 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入微增至24.4億 買金融股 沽恒地

放大圖片

中美兩國副主管級代表進行電話會議，市場憧憬貿易氣氛改善，港股全日反覆向好，收市升130點，成交有742.5億元。

北水持續流入港股，由上日的淨入24.32億元億元，略增至今日24.36億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水積極買入金融股，建行(00939)、平保(02318)、工行(00388)、太保(02601)、招行(03968)及友邦(01299)，全日分別有5.52億元、1.72億元、1.44億元、1.43億元、1.02億元及455萬元淨買，建行更是全日最多淨入個股。

騰訊(00700)為第二多淨入個股，全日淨入2.83億元，中興(00763)及比亞迪電子(00285)也分別有5088萬元及4493萬元淨買。

中生製藥(01177)全日則有2.2億元北水淨買，藥明生物(02269)則有1.27億元淨入，但石藥(01093)卻有8356萬元淨走。

今日最多淨走北水個股為恒地(00012)，全日錄1.39億元淨沽，碧桂園服務(06098)上半年純利按年增73.4%，全日飆9.6%，但卻有1475萬元淨走，而融創(01918)也錄980萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、平保、太保、工行、中生製藥、友邦、碧桂園服務、石藥及融創。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中生製藥、石藥、恒地、藥明生物、碧桂園服務、招行、太保、比亞迪電子及中興。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。