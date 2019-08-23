港股直擊 即巿股評

中美兩國副主管級代表進行電話會議，市場憧憬貿易氣氛改善，港股全日反覆向好，收市升130點，成交有742.5億元。

北水持續流入港股，由上日的淨入24.32億元億元，略增至今日24.36億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水積極買入金融股，建行(00939)、平保(02318)、工行(00388)、太保(02601)、招行(03968)及友邦(01299)，全日分別有5.52億元、1.72億元、1.44億元、1.43億元、1.02億元及455萬元淨買，建行更是全日最多淨入個股。

騰訊(00700)為第二多淨入個股，全日淨入2.83億元，中興(00763)及比亞迪電子(00285)也分別有5088萬元及4493萬元淨買。

中生製藥(01177)全日則有2.2億元北水淨買，藥明生物(02269)則有1.27億元淨入，但石藥(01093)卻有8356萬元淨走。

今日最多淨走北水個股為恒地(00012)，全日錄1.39億元淨沽，碧桂園服務(06098)上半年純利按年增73.4%，全日飆9.6%，但卻有1475萬元淨走，而融創(01918)也錄980萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、平保、太保、工行、中生製藥、友邦、碧桂園服務、石藥及融創。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中生製藥、石藥、恒地、藥明生物、碧桂園服務、招行、太保、比亞迪電子及中興。