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頤海國際(01579)為海底撈(06862)的火鍋湯底產品的主要供應商，同時向第三方餐廳及零售市場銷售火鍋底料、復合調味料及自熱小火鍋。經銷商覆蓋內地31個省級地區、港澳台地區及49個海外國家及地區。

近年中國餐飲市場規模保持約10%增長，2018年餐飲市場規模已突破4萬億元人民幣，其中火鍋行業的市場規模達4800億元人民幣，維持10%以上佔比。隨著中國火鍋行業的穩定增長，以及居民持續的消費升級，頤海銷售額繼續錄得快速增加。

截至2019年6月底止的中期收入增加64.9%至16.56億元人民幣，純利增加54.1%至2.92億元人民幣，毛利率上升1.6個百分點至37.7%，主因生產效率獲得提升，高毛利產品銷售佔比增加，以及部分產品銷售價格調升。

期內三類主要產品均呈較快增長，其中火鍋調味料產品所得收入增加41.4%至7.69億元人民幣，佔總收入約65.7%，向關聯方銷售火鍋調味料產品收入增長32.6%，向第三方銷售火鍋調味料產品收入更增60.3%。中式複合調味品所得收入增加63.4%至2億元人民幣，佔總收入約12.1%，向關聯方銷售中式複合調味品收入增長11.1%，向第三方銷售中式複合調味品收入增長69.2%。

生產基地繼續擴張

方便速食產品收入增長最為迅速，期內急增2.17倍至人民幣3.41億元人民幣，佔總收入約20.6%。該產品收入急速提升，主要受惠於經銷商渠道持續擴展，例如新增便利店、火車站、旅游景點等渠道，並配合廣告投放，以及具特色的推廣活動和節日促銷計劃。

生產能力方面，上半年位於河北霸州的新工廠開始試產，一期工程將於年內完成全部建設，預計總產能約7萬噸，二期工程將於明年建成投產。另外，位於安徽馬鞍山的二期新生產基地，也在持續建設中，預計2021年可建成投產，貢獻約20萬噸新產能。隨著新工廠的陸續建設及投產，可望紓緩日益增長的產能壓力。

海底撈的擴張計劃，向作為供應商的頤海國際銷售提供保障。另內地火鍋業增長前景強勁，加上潛在的行業兼併，均可成為頤海股價持續上升的催化劑。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期頤海國際2019、2020及2021年每股盈利為0.700、0.940及1.240元人民幣，給予12個月目標價50.0港元，相當於今年預測市盈率64.2倍，評級「中性偏好」。