今日 17:25
重要通告
港股直擊
樂遊科技控股(01089)公布，截至6月底止中期股東應佔溢利928.8萬元(美元‧下同)，按年下跌26.29%。每股盈利0.3美仙，不派中期息。
期內，收入1.06億元，按年減少2.05%。
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呂梓毅
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