港股直擊 即巿股評

中美兩國副主管級別貿易代表進行電話會議，市場憧憬貿易氣氛改善，港股昨日挫逾200點後，今日反覆回穩，並終止按周連跌走勢。

恒指高開9點，甫開曾倒挫108點，見25940點全日低，稍穿兩萬六後拗腰，上午最多升165點，中午升124點，午後突破上午高位，曾升192點，見26241點全日高。恒指收報26179點，升130點或0.5%。大市今日下跌股份比例為54%，上升股46%。

總結全周，恒指升445點或1.7%，終止按周四連跌。

國企指數報10194點，升71點或0.7%。國指全周升230點或2.3%。

大市成交額742.49億元。

A股高收，滬指升0.49%；深成指升0.13%。

美國道指期貨最新升96點，報26318。

藍籌股方面，友邦(01299)中期新業務價值增20%，股價升2%；騰訊(00700)升1%；煤氣(00003)終喘穩，收市升1.4%。相反，碧桂園(02007)挫3%；申洲(02313)跌1.7%；恒安(01044)績後遭摩通調低目標價14%，股價創逾9年低，收市跌3.4%。

焦點板塊

醫藥股：今日續跑贏大市，石藥(01093)升3.4%，全周累飆26.2%為藍籌升幅王；中生製藥(01177)創一年高，收市升2.1%，全周升幅14.4%；藥明康德(02359)尋頂，收市升4.4%；半新股翰森製藥(03692)飆升7.9%；希瑪眼科(03309)下周二公布上半年業績，股價升7.5%；平安好醫生(01833)升6.7%；康哲藥業(00867)升3.9%，連升7日；復星醫藥(02196)和復星國際(00656)分拆的復宏漢霖上市據報下周預路演，股價分別升4.9%和1.4%。另外，中國中藥(00570)獲大摩叫買，股價再飆12.3%。

內險股：國壽(02628)中期新業務價值勝預期，股價漲3.2%；太保(02601)績前創52周高，收市升1.3%；眾安在綫(06060)績前狂彈15.1%；新華保險(01336)升1.9%；平保(02318)升1.4%。行業方面人民銀行近日印發《金融科技(FinTech)發展規劃(2019-2021年)》，明確提出未來3年金融科技工作的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務和保障措施。

燃氣及油服股：新奧能源(02688)中期多賺89%，股價飆9.8%；中國燃氣(00384)升半成；北控(00392)升2.1%；潤燃(01193)升3.8%。個別油服股突圍，中海油服(02883)績後續攀升，收市再漲5.3%。

手機設備股：瑞聲(02018)上半年少賺57%，毛利率跌穿三成，股價挫3.8%領跌板塊。早前公布上半年純利倒退四成九的比亞迪電子(00285)再插7.4%；舜宇(02382)跌0.9%；高偉(01415)跌1.6%。相反，小米(01810)升1%。

焦點股份

碧桂園服務(06098)：中午公布中期多賺七成三，毛利率按年升0.2個百分點至約39.2%。股價創新高，收市升9.6%，成交額5.19億元。

半新股：日照港裕廊(06117)母企A股日照港股份控股股東改為山東省國資委，股價今早落鑊，曾飆1.18倍，見1.98元，收市升83.5%。Platt Nera(01949)今早表現波動，6分鐘內先後創出上市新高和新低，創新高後曾瀉74.2%，收市跌七成。

海信家電(00921)：股價升7.3%。集團中期股東應佔溢利9.6億元人民幣，按年增長21.24%。

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