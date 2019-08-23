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今日 15:44 即巿股評 港股直擊

【短線出招】值博強勢股有3隻係燃氣股

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恒指這個星期呈梅花間竹，日升日跌，自8月15日反彈逾千四點後窄幅整固，在10天線(約25868)與20天線(約26369)這500點上下波動，下周20天線將進一步下移至接近10天線，恒指勢必出短期方向。技術指標當中，拋物線SAR在昨日跌市中仍維持正面，MACD亦維持向向，短期反彈或者未完。

恒指現升超過190點報26240，不過同時間整體大市升跌比例呈背馳，下跌股比例達58%，上升股比例42%，近期真不易玩。

現時約2200隻主板股份中，EJFQ勢頭能量處於強勢(綠燈)只有317隻；弱勢(紅燈)多達1769隻，而「綠紅比率」是去年11月以來最低。強勢股當中，有5個或以上分析員評級的只有73隻，而股價高於250天線有62隻，這基本上初步鎖定了值得買入持有的股份。

62隻再篩，預測市盈率、市銷率及市賬率都不能高於中位數2個標準差，而股息率有1厘以上，結果進一步收窄至25隻，即估值較合理。留意有3隻燃氣股入圍，包括中國燃氣(00384)、新奧(2688)及天倫燃氣(01600)，股價均先後異動，轉綠燈日子介乎36至43天，不妨考慮分注上車。

愛股聯塑(02128)亦入圍，最新升逾4%，正欲試頂，下周一業績，此股估值仍有一定吸引力，中期純利若增逾兩成，應收貨。

羅崇博 (杜比)

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