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今日 15:23 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】復宏漢霖擬下周預路演 籌39億

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復星國際(00656)及復星醫藥(02196)分拆的復宏漢霖上市，路透旗下IFR引述知情人士表示，復宏漢霖計劃下周展開預路演，集資約5億美元(約39億港元)。

據初步招股文件顯示，復宏漢霖於2017年、2018年及今年首季均錄得虧損，分別蝕2.7億元人民幣、4.9億元人民幣及1.58億元人民幣，並預期可見未來將繼續虧損。

該公司集資將用於撥付持續進行的核心產品的臨床試驗、監管備案及註冊等；用於撥付持續進行的其他候選生物類似藥；用於持續進行的生物創新藥的臨藥試驗等。

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