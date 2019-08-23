即巿股評 港股直擊

中美兩國副主管級別貿易代表電話會議，市場憧憬貿易戰將向住好嘅方向發展，不過講真阿Man都係平常心，所謂中美貿易戰發展如何，好與壞只係市場解釋股市升跌嘅理由，中美貿易戰由去年爆發至今，除咗暴露咗兩國之間矛盾，至目前為止未見雙方關係有任何改善。

至於港股表現反覆，恒指高開9點，雖然開市後曾跌108點，見過25940點半日低位，其後拗腰回升，最多倒升165點，見過半日高位26214點。中午恒指報收26173點，升124點；國指半日升62點，報收10185點。

友邦(01299)公布業績理想，業績亮點係新業務價值增加20%，獲大行唱好，股價半日升1.5%，已佔去恒指升幅43點。重磅藍籌股除咗友邦表現較佳外，國壽(02628)半日升近4%，同業係中期新業務價值優於預期，成為藍籌升幅冠軍。國壽績佳珠玉在前，太保(02601)喺業績公布前升2.4%，創52周新高。其他內險股普遍上升。另外表現較好喺一對醫藥股孖寶，不得不提防醫藥股一直跑贏大市，升至現水平隨時有機會出現回調，有貨喺手要密切留意走勢稍為轉風向，要識得落車食糊。

至於燃氣股及油服務今日亦有唔錯表現，新奧能源(02688)中期多賺89%，股價半日升逾5%；燃氣龍頭中國燃氣(00384)升1.9%，其他燃氣股普遍錄得1%以上升幅。陀地地產股個別發展，但普遍仍然偏軟，其他亦只係早兩日急跌後靠穩。而內房股繼續隨住人民幣走軟而表現疲弱，講過內房股係受人民幣升跌影響較大，人仔唔生性，內房股亦唔會有運行。

今日又到周末前夕，而G7峰會將於呢兩日舉行，法國總統已事先張揚，今次G7之後係唔會發表聯合聲明，係過去44年嚟首次。而侵侵作風一向出人意表，難以預測佢喺G7期間會有乜嘢動作，估計醒目缸邊友都唔想博呢一鋪，寧願靜觀其變。恒指方面26300阻力仍大，守得住26000已算唔錯，而25800點暫時有不俗支持。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)