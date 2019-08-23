港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，中美兩國副主管級別貿易代表進行電話會議，港股昨日挫逾200點後，今早反覆回穩。

恒指高開9點，甫開曾倒挫108點，見25940點半日低，稍穿兩萬六後拗腰，曾升165點，報26214點半日高。恒指中午收報26173點，升124點或0.5%。

國企指數報10185點，升62點或0.6%。

大市成交額404.81億元。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.9%；友邦(01299)中期新業務價值增20%，半日升1.6%；煤氣(00003)終喘穩，半日升1%。相反，碧桂園(02007)跌2.5%；申洲(02313)跌2.3%。

焦點板塊

內險股：國壽(02628)中期新業務價值勝預期，半日漲4%，為升幅最大藍籌；太保(02601)績前創52周高，半日升2.4%；眾安(06060)績前狂彈11.4%；新華保險(01336)升2.2%；平保(02318)升1.4%。人民銀行近日印發《金融科技(FinTech)發展規劃(2019-2021年)》，明確提出未來3年金融科技工作的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務和保障措施。

燃氣及油服股：新奧能源(02688)中期多賺89%，半日飆5.1%；中國燃氣(00384)升1.9%；北控(00392)升1.6%；潤燃(01193)升0.9%。個別油服股突圍中海油服(02883)績後續爬升，半日再漲3%；中集安瑞科(03899)中期多賺兩成四，半日飆7.2%。

焦點股份

半新股：日照港裕廊(06117)母企A股日照港股份控股股東改為山東省國資委，股價今早落鑊，曾飆1.18倍，見1.98元，半日升82.4%。Platt Nera(01949)今早表現波動，6分鐘內先後創出上市新高和新低，創新高後曾瀉74.2%，半日大跌68.1%。

利豐(00494)：中期轉賺2053.2萬美元，半日升半成。集團每股派中期息1港仙，按年減少66.67%。

海信家電(00921)：股價半日升6.9%。集團中期股東應佔溢利9.6億元人民幣，按年增長21.24%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。