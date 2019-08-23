重要通告 港股直擊

中國鐵鈦(00893)公布，旗下四川省阿壩州汶川縣礦場暫停營運。

該公司表示，於8月20日，四川省阿壩州汶川縣在連場暴雨後，發生多發泥石流，引致受影響地區道路封閉，電訊、水、電及物資供應亦受到重大影響，亦令集團位於汶川縣的毛嶺－羊龍山鐵礦營運受到重大影響。

中國鐵鈦稱，四川省應急管理局因而宣布多項撤離行動，部分至今仍在進行。同時，集團亦因安全考慮撤離於毛嶺－羊龍山鐵礦或周邊地區工作的僱員，並暫停該鐵礦營運。但暴雨觸發的災害並未令集團位於該鐵礦的資產受到嚴重損壞。