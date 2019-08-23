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今日 12:30 重要通告 港股直擊

瑞聲半年純利跌57% 派息不變

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瑞聲科技(02018)公布，截至6月底止半年，股東應佔溢利7.7億元(人民幣．下同)，按年減少56.71%，每股基本盈利0.64元；中期息每股派0.4港元，與去年同期相同。

期內，集團錄得收入75.68億元，按年跌10.17%。毛利跌32.65%至20.84億元；由於市場整體疲弱，以及一些新的設計方案仍處於早期市佔率上升，且尚未量產達到一定規模的階段，上半年毛利率較去年同期跌9.2個百分點，至27.5%。

單計第二季度，瑞聲純利按年跌48.24%至3.38億元，每股基本盈利0.28元。收入38.15億元，按年增加0.77%；毛利9.55億元，跌28.25%；毛利率跌10.2個百分點，至25%。

瑞聲表示，第二季主要業務板塊及研發均有良好的進展。專利方面，截至6月底，集團擁有的專利增至3956項，較去年底增加18%。

聲學業務方面，因全球智能手機和客戶出貨量減少等因素影響，令產品訂單減少以及產品價格壓力增大，上半年聲學業務收入和毛利率按年分別下降15%和7.4個百分點，至36.5億元和30.1%。

另外，由於產能利用率與市場滲透率的提升，上半年光學業務收入按年增長73%，至4.17億元；至於電磁傳動及精密結構件業務，上半年整體業務收入按年下跌12%，至30.3億元；微機電系統器件業務方面，上半年業務板塊收入按年升11%，至3.8億元。

瑞聲提到，未來集團專有技術平台開發的產品，將加快滲透至新推出的智能手機。而通過更佳的產品組合和進一步提升生產效率，預料將逐步改善盈利水平。

下載港交所通告原文

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