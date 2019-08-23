即巿股評 港股直擊

噚日本身諗住見到友邦(01299)績前受壓，揀定隻Put(16828)出嚟睇吓有無位可以小注落場，博佢第二日就算業績靚仔，但都敵不過市跌呀，結果下個下晝友邦5分鐘圖SlowSTC(14,3)只見喺中軸橫行，根本就搵唔到位落場。

今朝起身，業績係符合市場預期，大行都無話啲乜，今朝友邦股價高開升1.4%，開市報$77.35，升穿20天線($77.223)，不過到依家9點51分止，暫呈高開低收，見呢排友邦被條20天線頂住，貪心鬼想用佢5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)吼就嚟上到超買，打算輪淡倉做day trade嘅話，你可以用返隻(16828)，因為呢隻Put都有19.6倍槓桿，一係就揀隻熊證槓桿係高過(16828)嘅。依家10點4分，友邦5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)準備回落，快手嘅小注吼呢一注。

換返去睇恒指，5分鐘圖都見到SlowSTC(14,3)上到8X呢啲位，Day trade就準備著手一隻高槓桿熊落鑊，可能好似打邊爐烚響鈴咁動作要快。拉返個日線圖出嚟睇，依家10點7分，恒指暫呈「十字星」依家雖然點數上仲係升緊，不過日線圖上粒燭嘅位置就下行咗，仲貼近返10天線(25857點)水平。

至於恒指牛熊證街貨圖方面，牛熊兩邊都未見有新增街貨層，兩邊最貼嘅分別係25900至25999點同26300至26399點，中間位仍然都係(26300+25999)/2=26149.5。按目前10點10分恒指現價26100點計，數值上的確係處於中間位之下，但講緊都只係相差49.5點，實在不為過。

呢幾日大市咁吽，有估過個市係想儲多啲街貨先至再殺，望望月曆，今日都823啦，下個星期四(8月29日)就期結；再睇多次個街貨圖，熊證最貼價嗰層26300至26399點，有相當於440張期指，但重貨區就向下移咗一層，至26400至26499點，有相當於687張期指。而本身重貨區位置26500至26599點，今日睇就得返590張期指，有126張喺噚日流走咗。

下方牛證最貼價就係25900至25999點啦，呢度有相當於748張期指，仍然都係牛證重貨區，只係新增期指張數唔多；至最多新增嘅層數就係25700至25799點，呢度新增咗239張期指，total見到有596張期指。

依家10點24分，拆恒指5分鐘圖見恒指今朝chok完兩嘢跟手再向下行，依家見SlowSTC(14,3)仍然處於7X水平，偷位入熊唔係唔可以，但一定要動作快，一來今日星期五，唔覺意過夜就變過weekend；二來今晚美聯儲主席鮑威爾將會喺今晚(香港時間)舉行嘅央行年會上發表講話，被外界視為「尋找聯儲的未來政策」，你點知佢會講乜？再者，就算你估到佢講乜，你估到特朗普唔會接力？

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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