即巿股評 港股直擊

今日分析股份是路勁(01098)，集團是一家於中國及香港經營的房地產發展商，主力發展優質的住宅項目。現時持有土地儲備約800萬平方米，主要位於長三角及渤海灣地區及粵港澳大灣區。另外於中國從事投資及營運收費公路，目前的收費公路項目包括位於中國的五條高速公路，總里程340公里。於今年4月3日收市後發佈2018年報顯示，截至去年12月底的股東應佔溢利約29.88億港元，較2017年同期約19.44萬元，增長53.74%，為過去五年 (2014至2018) 最高，並見實際金額亦為過去五年之中最大的，認為去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團未有構成負面影響。

市賬率及市盈率分析

至於資產淨值約173.98億元，而截至今年7月底已發行股數約7.49億股，計出每股淨值為23.2180港元，相對今年8月21日收報14.64元，市賬率為0.63倍，低於1.00倍反映現價偏低。再者，參考過去兩年之每年最高市賬率為0.69及0.73倍，平均值為0.71倍，高於現時的0.63倍，進一步確認現價偏低。平均值相對每股淨值為23.2180元，得出每股合理值為16.45元，較14.64元之潛在升幅為12.36%。至於2018年股東應佔溢利約29.88億元，相對現時已發行股數，每股盈利為3.9900港元，對比14.64元之市盈率為3.67倍，參考過去兩年之每年最高市盈率為5.51及4.23倍，平均值為4.87倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為19.45元，較14.64元之潛在升幅為32.86%。

一年回報率可近三成

再者，集團於2016至2018年每股派息走勢，股息漸見增加，從2015年的0.4800元，至2018年的1.1800港元，累計增長超過1.46倍。去年每股股息為1.1800港元，對比14.64元之股息率8.06%。過去兩年之每年最低股息率平均值為6.73%，相對上述每股股息，計出每股合理值為17.55元，較14.64元之潛在升幅為19.88%。另可留意現時股息率超過8厘，認為具吸引力，適合作中長線投資。綜合上述三種分析，每股合理值為16.45至19.45元，平均值為17.82元，筆者認為集團的每股合理值不少於此價，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅為21.72%，連同股息率超過8厘，預期一年回報率接近30%。

溢利表現具備穩定性

於2018年報顯示今年展望，管理層表示今年團隊將繼續一貫務實的工作作風，堅持利潤和銷量平衡的經營策略，努力擴大銷售規模，力保利潤增長；並不斷研發配合市場的產品，推廣集團品牌使成為市場更廣泛公認的企業。同時，集團將繼續探索業務相關商機，爭取加大公路資產，優化土地儲備布局，與商業夥伴尋求更大合作發展空間。另於8月19日公布2019年中期業績，截至今年上半年股東應佔溢利約8.68億元，較去年同期約8.08億元增長7.45%，相對筆者上述市盈率為3.83倍，暫看集團今年每股盈利增長率不少於3.83%，有望帶動今年股價仍有上升空間。

自今年7月份高見17.50元 (暫為2019年下半年高位) 後，便見股價反覆向下，至8月13日收報14.18元，高位回落近兩成，與今年1月4日最低收報13.48元僅差不足5%。以現價14.64元與14.18元比較，相距亦只有3.14%，可見現價進場風險不大，連同上述以基本面而言股價得出股價偏低的結論，認為適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於13.20元或以下買入；保守者則可於11.70元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為20.00至22.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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