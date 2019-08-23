即巿股評 港股直擊 香港財經

上周筆者已提到，港股已見短期低位，因此建議投資者買入兩隻估值低息率吸引的實力股，一為長和(00001)，二為光大國際(00257)。一周時間已過，長和最高升過7.7%，70元目標超額達標有餘，相信投資者已袋袋平安；至於光國走勢慢熱，繼續在6.3元之上整固。從目前格局來看，是次恒指反彈浪尚未完結，但再升幅度亦有限，意味大市有機會在25000點至27000點這2000點之間橫行。

影響大市在這2000點波幅之間上落的因素，來來去去不外乎三個原因，一)中美貿易戰時鬆時緊時進時退，足以拉低推高恒指表現；二)環球經濟陷入衰退論，重複又重複將孳息倒掛引用作為衰退理據，講都講到口臭了；三)香港政局能否走出近日緊張局面，同樣關鍵。誠哥一句黃台之瓜何堪再摘，左中右藍黃黑白全方位演繹，這就是中文的功力。

子公司半年業績亮麗

各位讀者如有時間，不妨趁周末重溫發哥主演的《滿城盡帶黃金甲》，不難發現我們學習的所謂規矩、忠孝、倫理，在現實生活中完全朝相反方向而行。戲中一句經典對白，正正反映了今時今日中國與香港的關係，「天地萬物，朕賜給你，才是你的，朕不給，你不能搶」。將對白稍為翻譯為人話，意思是「香港是中國一部分，基本法都不能大於人大的最終決定權，要不是國家一直支持香港，你們這班港燦早就吃屎了，還甚麼五大訴求缺一不可」。

筆者中文程度不及誠哥，如上文翻譯有任何錯漏，懇請指正。受上述三項因素影響，港股如有2000點上下波幅，其實已足夠炒家揾食。投資者可繼續從估值低及息率高的股份入手，兗煤(01171)就是佼佼者。今年首季，兗煤純利按年增長3.6%至23.1億元人民幣，每股盈利約0.47元人民幣，折合約0.528港元。周四截稿時兗煤收報6.47元，現價相當於今年預測市盈率(P/E)僅3.1倍，預測息率約7.66厘。

若從整個上半年的營運數據來看，兗煤表現亦未見重大走樣。今年上半年，兗煤之商品煤產量及銷量較去年同期分別輕微下降3.1%及1.9%，至4850萬噸及5550萬噸；至於甲醇產量及銷量則較去年同期分別增長6.3%及5.1%，至80萬噸及79萬噸。業務未見重大轉差，但其股價卻從年內高位8.59元一直跌至8月15日6.02元始見底，調整幅度高達三成。

兗煤持股62.26%的兗煤澳大利亞(03668)，昨日率先公布中期業績，半年多賺56%至5.64億澳元，每股盈利0.427澳元；期內收入23.5億澳元無起跌，中期息每股0.1035澳元。從其動力煤、冶金煤及煤炭總量三項指標來看，上述三項之平均售價、銷售量以至收益總額按年大致持平，反映貿易戰、經濟疲弱並未對兗煤澳洲構成重大打擊。至於兗煤將於8月30日公布半年業績，相信業績不會大幅走樣。

兗煤動力更勝神華

值得注意的是，兗煤14天相對強弱指數於8月13日及14日跌至低於20之極度超賣水平後，現時已稍稍回升至43，但仍有改善空間，加上MACD亦見好轉，短線起碼先挑戰50天線約6.9元。事實上，兗煤亦較同業中國神華(01088)更有動力，兗煤從8月15日低位6.02元反彈至8月22日高位6.63元計，升幅為10.1%，至於神華從8月7日低位14.66元反彈至8月19日高位15.94元計，幅度為8.7%。

從秦皇島煤炭網數據可見，環勃海動力煤價格指數過去一年變動不大，維持在每噸約576元人民幣水平。8月初至8月中兗煤股價走勢偏軟，除跟隨大市向下之外，另一個主要原因與颱風吹襲浙江沿岸地區後，部份工廠停工停產導致對煤炭需求不足有關。然後上述情況僅屬一次性，在煤炭行業及兗煤並未出現重大利淡消息下，現時吸納贏面相當大。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產