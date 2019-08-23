國壽(02628)純利大增超過一倍，新業務價值更升超過兩成，比市場預期佳，股價今早受追捧，一度高見18.98元，曾漲4.6%，現造18.76元，仍漲3.4%，成交金額4.8億元。
集團公布，上半年純利375.99億元人民幣，急飆1.29倍，達早前盈喜預告上限，首6個月新業務價值升22.7%，遠超市場預期的6%至11%區間。
至於平保(02318)現升0.9%；太保(02601)漲1.3%；財險(02328)則跌0.2%。
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