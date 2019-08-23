即巿股評 港股直擊

因美聯儲議息紀錄顯示委員不擬啟動減息周期，令市場對減息半厘的預期降溫，美股走勢疲弱，港股表現也在地產股帶頭下走軟，昨日恒指高開2點後，曾升18點，其後掉頭回落，並曾失守26000點，最終收市跌221點，報26048點，大市全日成交金額784.05億元。市況疲弱，但現階段不少優質股份也跌至十分「低殘」的水平，建議可小注吸納。

選股方面，建議可留意敏實集(00425)，近年該公司面對其電動車鋁電池盒仍在初步階段，以及相機模組需求急劇減少等多個不利因素，加上新產品的前期投資及研發開支等持續投入會令其營運開支增加，故此不少分析皆認為敏實的中期業績表現將會強差人意。

惟該公司新近公布中期業績，截至今年6月底止上半年，錄得純利8.94億元(人民幣．下同)，按年減少僅9.3%，每股盈利0.779元，不派中期息。期內總收入61.3億元，按年增長2.3%；毛利1.987億元，按年減少0.8%，毛利率32.4%，按年減少1個百分點。

業績公布後，市場普遍認為敏實上半年的業績表現沒有預期般差，另對比去年，盈利下跌的情況已有改善，去年敏實全年純利僅16.6億元，下跌約18%，每股盈利1.451元。期內營業額約125.53億元，升約10.3%，毛利約40.23億元。

這反映了中國汽車業週期現正平穩下來並正在改善，而敏實憑藉強勁的海外銷售也能略為抵消中國市場的弱勢，最重要的是，影響敏實的多個負面因素正在逐漸消除，並預計下半年的業績表現有望比上半年為佳。

自今年三月份以來，敏實的股價已調整近三成，相信已反映負面消息，現時估值吸引，建議可現價買入，中線目標看26.5元，跌穿21元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益